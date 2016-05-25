重温稿-中国个股：猛狮科技拟投资56亿元建设可再生能源发电及储能应用项目

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透上海5月25日 - 中国清洁能源科技企业--猛狮科技 周三新签两单海外光伏电站合同，并进军电池储能电站领域，计划在陕西定边建设可再生能源发电＋储能电综合应用项目，总投资达56.2亿元人民币。
猛狮科技今与瑞士Global Discovery AG公司签约，双方合作在伊朗和非洲投资建设共计322.5兆瓦的光伏电站。
而陕西定边项目包括500兆瓦时的储能电站、100兆瓦地面光伏电站、100兆瓦风力发电站、50兆瓦光热发电站及相关可再生能源发电设施，计划四年内完成这些项目。其中今年先建设一座10兆瓦时锂电池示范储能电站，投资约7,000万元；以及50兆瓦光伏电站，投资额约3.5亿元。
随着西北地区风电和光伏发电等可再生能源装机的增加，当地清洁能源供大于求，弃电现象较普遍，并影响到当地电网的稳定。而储能电站能解决峰谷用电问题，有利电网稳定运行，并能消纳清洁能源领域部分弃电。不过因国家尚无相关鼓励政策，储能电站尚未形成清晰的商业模式。
猛狮科技董事长陈乐伍表示，公司还计划在清洁能源发展领先的德国投资建设一座目前欧洲最大的100兆瓦时储能电站，投资额约1亿欧元，计划于明年开始建设。同时在“一带一路”沿线国家，推广“光伏＋储能”产品，拓展光储一体化的应用，从而推动储能产品的应用领域。
以车辆起停电池起家的猛狮科技近年来围绕高端电池制造、新能源汽车、清洁电力三大业务版块进行布局。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。