马来西亚期市：棕榈油连续第二日上涨，追随中国植物油涨势

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，录得三周来最大涨幅，并且摆脱了马币走强的影响，因其追随了中国植物油的升势。
马币兑美元在晚间时段上涨0.5%，触及4.1010。
棕榈油之前曾两周下跌，追随中国大宗商品市场的跌势。
8月棕榈油期货 收盘上涨1.7%，至每吨2,545马币(620美元)。该合约盘中一度升至2,547马币。
成交量为48,464口，2015年日均成交量为44,600口。
“市场很可能是因超卖反弹...而且中国市场已经停止下滑，”吉隆坡一交易商说，指的是大连商品交易所的植物油走势。
据船货验证机构SGS，马来西亚5月1-25日棕榈油出口较前月同期增加11.2%至981,630吨。
而据另一家船货验证机构ITS，马来西亚5月1-25日棕榈油出口较上月同期增加8.5%至965,253吨。
芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油合约 上涨0.8%，大连9月豆油合约 上涨0.9%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 杜明霞)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
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