马来西亚期市：棕榈油连续第二日上涨，追随中国植物油涨势

路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日上涨，录得三周来最大涨幅，并且摆脱了马币走强的影响，因其追随了中国植物油的升势。

马币兑美元在晚间时段上涨0.5%，触及4.1010。

棕榈油之前曾两周下跌，追随中国大宗商品市场的跌势。

8月棕榈油期货 收盘上涨1.7%，至每吨2,545马币(620美元)。该合约盘中一度升至2,547马币。

成交量为48,464口，2015年日均成交量为44,600口。

“市场很可能是因超卖反弹...而且中国市场已经停止下滑，”吉隆坡一交易商说，指的是大连商品交易所的植物油走势。

据船货验证机构SGS，马来西亚5月1-25日棕榈油出口较前月同期增加11.2%至981,630吨。

而据另一家船货验证机构ITS，马来西亚5月1-25日棕榈油出口较上月同期增加8.5%至965,253吨。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油合约 上涨0.8%，大连9月豆油合约 上涨0.9%。(完)

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