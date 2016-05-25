国际油市：亚洲石脑油和汽油裂解价差双双下跌，因供给过剩罩顶

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周三下跌近10%至每吨57.30美元，前一个交易日曾触及近一个月高位，因过剩船货的影响盖过了法国罢工事件所造成的不确定性。
韩国的LG化学以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水4-4.50美元的价格，购买7月上半月到岸丽水和大山的船货。
5月16日该公司曾以每吨贴水4.25美元购买一艘6月下半月到岸大山的船货。
韩华道达尔(Hanwha Total)也曾购买一艘7月上半月到岸大山的船货，但价格为贴水2美元，相比之下其在4月26日购买的一艘6月上半月船货的价格为贴水1.00美元。
与石脑油类似，亚洲汽油裂解价差跌至两日低位每桶9.84美元，前一交易日曾触及近两个月高位。
交易员表示，市场上仍有很多的供给，尽管目前是需求高峰季和炼厂维护季。
法国由新劳工法提议所引发的罢工升级，并导致一些加油站缺油。这已促使法国自2010年以来首次动用战略石油储备。
但法国官员表示表示并不存在缺油，而且也不存在风险。
新加坡现货市场上，壳牌以每桶62美元从PTT手中购买了一艘船期为6月10-14日的95号汽油船货。(完)
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(编译 王洋; 审校 杜明霞)
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