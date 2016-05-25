表格：美国4月建筑许可年率修正为113万户，前值为111.6万户

纽约期市：期棉触及近两周低点，市场交投谨慎
路透1月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小幅下跌，触及近两周低位，在周四利空的美国农业部供需报告公布后，交易商保持谨慎态度。
路透5月25日 - 美国商务部周三修正了5月17日公布的4月建筑许可数据。 经季节调整后的建筑许可如下: 变动百分比(%) 4月 前值 3月 前值 16年/15年4月 前值 建筑许可 4.9 3.6 -7.3 -7.3 -4.1 -5.3 年率(千户) 4月 前值 3月 前值 15年4月 前值 建筑许可 1,130 1,116 1,077 1,077 1,178 1,178 建筑许可(千户) 4月 前值 3月 前值 15年4月 前值 独栋房屋 741 736 725 725 679 679 多户房屋 389 380 352 352 499 499 (完) (编译 王洋; 审校 杜明霞)
路透1月17日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二小幅下跌，触及近两周低位，在周四利空的美国农业部供需报告公布后，交易商保持谨慎态度。
* 特朗普贸易保护主义政策忧虑提振公债买盘 * 特雷莎梅发表讲话后英国脱欧忧虑犹在 * 纽约联储总裁杜德利：美联储近期不太可能采取新行动 路透纽约1月17日 - 美国公债价格周二上涨，因担忧美国候任总统特 朗普实行贸易保护主义政策，这打压美元，提振美债需求。 特朗普在接受《华尔街日报》访问时称，众议院共和党提出的企业税 计划的关键部分“太复杂”，美元过强，令美国企业难以与中国竞争。 对英国计划的脱欧行动的忧虑再现，也提振了对美国公债的需求。 英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。特雷 莎梅在讲话中直言不讳地表达了将会彻底脱离欧盟的态度。 “今日的走势仍是美元走软和公债收益率回落，”FTN Financial利 率策略师Jim Vogel称，“这似乎是对去年走势的逆转，是因英国脱欧和 美国财政政策的不确定性再现，需要留在美国公债市场，使投资多样化。 ” 指标10年期公债 价格上涨14/32，收益率报2.33%，低于 上周五尾盘的2.38%。稍早收益率跌至
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数 收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数 收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****