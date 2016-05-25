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市场报道 | 2016年 5月 25日 星期三 20:00 BJT

表格：美国4月建筑许可年率修正为113万户，前值为111.6万户

路透5月25日 - 美国商务部周三修正了5月17日公布的4月建筑许可数据。
    
    经季节调整后的建筑许可如下:
    
    变动百分比(%)    4月   前值     3月    前值  16年/15年4月  前值
     建筑许可        4.9    3.6    -7.3    -7.3      -4.1      -5.3
    年率(千户)       4月   前值     3月    前值      15年4月   前值
     建筑许可　    1,130  1,116   1,077   1,077     1,178     1,178
     建筑许可(千户)  4月   前值     3月    前值      15年4月   前值
     独栋房屋        741    736     725     725       679      679
     多户房屋        389    380     352     352       499      499  (完)
  
 (编译 王洋; 审校 杜明霞)

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