国际油市：亚洲燃料油跨月正价差拓宽，因供给充足

路透新加坡5月25日 - 亚洲380cst燃料油近月跨月价差周四拓宽其正价差结构，交易员表示因市场参与者将新加坡库存溢满的因素考虑在内。

“存在严重的空罐(Ullage)问题，”一位在新加坡的交易员说。“我们一直听说大部分陆上燃料油存储设施仍都很满。”

空罐是指储罐或浮动存储装置的未装满空间。

上周的官方数据显示，新加坡陆上燃料油库存较前一周跳增19.4%至纪录高位3,100.2万桶。

380cst燃料油6-7月和8-9月的价差合约都拓宽了正价差结构，行业消息人士表示当前洲际交易所(ICE)的交投量很大。

“即便是在窗口打开之前，6-7月合约成交140,000吨，8-9月合约成交275,000吨，都比周二的结算时水平低35美分，并且基本保持在这个水平，”一位在新加坡的交易员说。

路透数据显示，周三6-7月合约正价差走阔至每吨较新加坡报价贴水3.75美元，为2月末以来最低；8-9月合约正价差降至每吨贴水2.75美元。

与此同时380cst燃料油的码头价差贴水继续缩窄，缩窄至每吨较新加坡报价贴水1美元，较周二上涨0.25美元。上周，码头升水突然逆转至深度贴水，一度达到每吨贴水3美元，当时市场面临很大的卖压，因供应商纷纷寻求出脱库存。

新加坡现货市场，报告有一笔交易达成。(完)

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