国际油市：亚洲燃料油跨月正价差拓宽，因供给充足

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透新加坡5月25日 - 亚洲380cst燃料油近月跨月价差周四拓宽其正价差结构，交易员表示因市场参与者将新加坡库存溢满的因素考虑在内。
“存在严重的空罐(Ullage)问题，”一位在新加坡的交易员说。“我们一直听说大部分陆上燃料油存储设施仍都很满。”
空罐是指储罐或浮动存储装置的未装满空间。
上周的官方数据显示，新加坡陆上燃料油库存较前一周跳增19.4%至纪录高位3,100.2万桶。
380cst燃料油6-7月和8-9月的价差合约都拓宽了正价差结构，行业消息人士表示当前洲际交易所(ICE)的交投量很大。
“即便是在窗口打开之前，6-7月合约成交140,000吨，8-9月合约成交275,000吨，都比周二的结算时水平低35美分，并且基本保持在这个水平，”一位在新加坡的交易员说。
路透数据显示，周三6-7月合约正价差走阔至每吨较新加坡报价贴水3.75美元，为2月末以来最低；8-9月合约正价差降至每吨贴水2.75美元。
与此同时380cst燃料油的码头价差贴水继续缩窄，缩窄至每吨较新加坡报价贴水1美元，较周二上涨0.25美元。上周，码头升水突然逆转至深度贴水，一度达到每吨贴水3美元，当时市场面临很大的卖压，因供应商纷纷寻求出脱库存。
新加坡现货市场，报告有一笔交易达成。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 王洋; 审校 杜明霞)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。