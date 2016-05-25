金属期市：期铜因空头回补攀升至一周高位，期锡下滑

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
* 过去两日铜库存取消仓单规模达到1.8万吨
* LME铜价自4月底以来下降11%
* 美元指数在触及两个月高位后基本持平
路透伦敦5月25日 - 期铜价格周三升至一周高位，因持有空头头寸的投资者回补仓位，鉴于最大金属消费国中国传出的信号不一致，投资者不肯定短期市场走向。
交易商表示，在美国市场开市后，期铜市场回补空头的动能加速，因美国市场的投机者也纷纷回补空头头寸。
不过，其他基本金属价格下跌，期锡价格下降至三个月低位。
“总的来说，过去一日左右期铜价格走势反映出一些空头获利了结，过去几周空头主导市场，”渣打银行金属分析师Nicholas Snowdon说。
持有空头头寸的投资者对期铜价格自4月底至上周的11%的跌幅中获利了结。铜价在上周触及三个月低位。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨1.1%，报每吨4,654美元，为5月18日来最高，上日录得0.9%的涨幅。
“中国仍然是市场焦点。需求动力仍然相对稳健，但主要风险在于供应的反应。很可能短期将有进一步整固。”Snowdon说。
过去两日LME铜库存取消仓单规模达到大约1.8万吨，这消息支撑铜价。
美元指数基本持平，此前强劲的美国楼市数据带动美元指数升至两个月高位。美国楼市数据良好，提高美国在短期内加息的可能性。
其他金属方面，LME期锡 下降0.3%，收报15,625美元，盘中触及2月来最低15,425美元，此前中国数据显示锡进口放缓。期锡价格本周跌穿100和200日移动均线，令价格走势动能转为利空。
期镍 下滑0.7%，收报8,355美元。
期铝 收低0.8%，收报1,544美元。期锌 上涨0.4%，至1,836美元，期铅 下跌0.9%，至1,635美元。(完)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
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