金属期市：期铜因空头回补攀升至一周高位，期锡下滑

* 过去两日铜库存取消仓单规模达到1.8万吨

* LME铜价自4月底以来下降11%

* 美元指数在触及两个月高位后基本持平

路透伦敦5月25日 - 期铜价格周三升至一周高位，因持有空头头寸的投资者回补仓位，鉴于最大金属消费国中国传出的信号不一致，投资者不肯定短期市场走向。

交易商表示，在美国市场开市后，期铜市场回补空头的动能加速，因美国市场的投机者也纷纷回补空头头寸。

不过，其他基本金属价格下跌，期锡价格下降至三个月低位。

“总的来说，过去一日左右期铜价格走势反映出一些空头获利了结，过去几周空头主导市场，”渣打银行金属分析师Nicholas Snowdon说。

持有空头头寸的投资者对期铜价格自4月底至上周的11%的跌幅中获利了结。铜价在上周触及三个月低位。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨1.1%，报每吨4,654美元，为5月18日来最高，上日录得0.9%的涨幅。

“中国仍然是市场焦点。需求动力仍然相对稳健，但主要风险在于供应的反应。很可能短期将有进一步整固。”Snowdon说。

过去两日LME铜库存取消仓单规模达到大约1.8万吨，这消息支撑铜价。

美元指数基本持平，此前强劲的美国楼市数据带动美元指数升至两个月高位。美国楼市数据良好，提高美国在短期内加息的可能性。

其他金属方面，LME期锡 下降0.3%，收报15,625美元，盘中触及2月来最低15,425美元，此前中国数据显示锡进口放缓。期锡价格本周跌穿100和200日移动均线，令价格走势动能转为利空。

期镍 下滑0.7%，收报8,355美元。