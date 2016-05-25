韩国数据：5月消费者信心指数降至99，为三个月低位

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透首尔5月26日 - 韩国央行周四公布的调查结果显示，韩国5月消费者信心指数降至三个月低位，为亚洲第四大经济体经济改善前景蒙上阴霾。
韩国央行表示，5月综合消费者信心指数(CCSI)下降至99，为今年2月来最低读数，4月为101。
消费者信心指数低于100，表明预期未来经济和生活状况将恶化的消费者人数超过了预期将改善的人数。
这调查结果和近期政策制定者的言论相悖，他们表示，韩国人气普遍改善，扶助经济复苏。
该调查的内容显示，受访者对未来生活状况感到最为悲观，特别是就业机会。未来就业前景分项指数的跌幅最大，下降至74，为2009年3月来最低，当时为55。
韩国央行调查还显示，5月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.4%，略低于上月的2.5%。
央行称，这次调查是在5月12-19日访查了超过2,000个韩国家庭。(完)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。