韩国数据：5月消费者信心指数降至99，为三个月低位

路透首尔5月26日 - 韩国央行周四公布的调查结果显示，韩国5月消费者信心指数降至三个月低位，为亚洲第四大经济体经济改善前景蒙上阴霾。

韩国央行表示，5月综合消费者信心指数(CCSI)下降至99，为今年2月来最低读数，4月为101。

消费者信心指数低于100，表明预期未来经济和生活状况将恶化的消费者人数超过了预期将改善的人数。

这调查结果和近期政策制定者的言论相悖，他们表示，韩国人气普遍改善，扶助经济复苏。

该调查的内容显示，受访者对未来生活状况感到最为悲观，特别是就业机会。未来就业前景分项指数的跌幅最大，下降至74，为2009年3月来最低，当时为55。

韩国央行调查还显示，5月消费者对未来12个月通胀率的预估中值为2.4%，略低于上月的2.5%。