《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 75.59 -5.53 -6.82 7849503 京东 22.98 -0.81 -3.40 18156072 新浪 50.39 +2.47 +5.15 2070954 搜狐 40.22 +0.33 +0.83 396380 网易 173.00 -1.00 -0.57 1159876 百度 176.71 +0.80 +0.45 3572660 台湾 台湾积体电路 24.62 +0.15 +0.61 1037471 联电 1.86 +0.03 +1.64 75783 和信超媒体 2.57 -0.21 -7.55 22123 友达 2.67 -0.05 -1.84 126598 中华电信 34.15 +0.08 +0.23 48882 台湾国际航电 41.29 +0.16 +0.39 719581 香港 中国移动 56.10 +0.92 +1.67 209932 中国联通 10.84 +0.14 +1.31 72323 中国电信 47.95 +0.66 +1.40 6817 中芯国际 4.18 -0.03 -0.71 4335 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 徐文焰；审校 白云)