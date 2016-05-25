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亚洲 | 2016年 5月 26日 星期四 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月25日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          75.59    -5.53    -6.82   7849503
    京东                22.98    -0.81    -3.40  18156072
    新浪              50.39    +2.47    +5.15   2070954
    搜狐              40.22    +0.33    +0.83    396380
    网易             173.00    -1.00    -0.57   1159876
    百度             176.71    +0.80    +0.45   3572660
    
    台湾
    台湾积体电路       24.62    +0.15    +0.61   1037471
    联电                1.86    +0.03    +1.64     75783
    和信超媒体         2.57    -0.21    -7.55     22123
    友达                2.67    -0.05    -1.84    126598
    中华电信           34.15    +0.08    +0.23     48882
    台湾国际航电      41.29    +0.16    +0.39    719581
    
    香港
    中国移动           56.10    +0.92    +1.67    209932
    中国联通           10.84    +0.14    +1.31     72323
    中国电信           47.95    +0.66    +1.40      6817
    中芯国际            4.18    -0.03    -0.71      4335
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰；审校 白云)

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