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市场报道 | 2016年 5月 26日 星期四 07:03 BJT

****欧洲经济指标预测--5月26日-6月2日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值    
    
    5月23日当周
       
    5月26日(四)
    0715 瑞士工业订单(较上年同期)                   第一季        --       -7.7%
    0800 意大利零售销售(经季节调整，较前月)          3月          --       +0.3%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --       +2.7%
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 4月          --      45.096
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季修正值   +0.4%      +0.4%
                              (较上年同期)                      +2.1%      +2.1%
    0830 英国企业投资(较前季)                    第一季初值     +0.1%      -2.0%
                     (较上年同期)                               -0.1%      +3.0%
    0900 意大利薪资指数(较前月)                      4月          --        持平
                       (较上年同期)                               --       +0.8%
    
    5月27日(五)
    0645 法国消费者信心指数                          5月           94         94
    0715 瑞士非农就业岗位(万个)                     第一季        --       489.7
    0800 意大利企业信心指数                          5月        103.0      102.7
    0800 意大利消费者信心指数                        5月        114.4      114.2
    
    5月30日当周
            
    5月30-31日
    0600 德国进口物价(较前月)                        4月        +0.3%      +0.7%
                     (较上年同期)                               -6.2%      -5.9%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    4月        +0.6%      -1.1%
                         (较上年同期)                           +1.7%      +0.7%
    
    5月30日(一)
    0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季)              第一季        --       +0.5%
    0645 法国消费者支出(较前月)                       4月         --       +0.2%
    0700 瑞士KOF领先成长指标                          5月         --       102.7
    0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            4月         --       +0.2%
                              (较上年同期)                        --       -3.4%
    0900 欧元区企业景气指数                           5月         --        0.13
               经济景气指数                                       --       103.9
               工业景气指数                                       --       负3.7
               服务业景气指数                                     --        11.5
               消费者信心指数终值                                 --       负9.3
               消费者通胀预期指数                                 --         2.9
               生产者通胀预期指数                                 --       负2.4
    1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     5月初值         --       -0.5%
                                 (较上年同期)                     --       -0.3%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                          --       -0.4%
                            (较上年同期)                          --       -0.1%
    
    5月31日(二)
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值         --       -0.1%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              4月          --      +0.3%
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)             5月         --     减少1.6 
             未经季节调整失业人数(万人)                           --         270
             经季节调整失业率                                     --        6.2%
             经季节调整失业人数(万人)                             --       270.6
    0800 意大利失业率                                 4月         --       11.4%
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                   4月         --       +5.0%
               针对家庭的放款                                     --       +1.6%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)5月初值        --       -0.2%
    0900 欧元区失业率                                 4月         --       10.2%
    0900 意大利CPI(较前月)                        5月初值         --       -0.1%
                  (较上年同期)                                    --       -0.5%
               HICP(较前月)                                       --       +0.2%
                   (较上年同期)                                   --       -0.4%    
    1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)       第一季终值         --       +0.3%
                             (较上年同期)                         --       +1.0%
    
    6月1-5日
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                   5月         --       +0.2%
                       (较上年同期)                               --       +4.9%   
    
    6月1日(三)
    0545 瑞士GDP(较前季)                           第一季         --       +0.4%
                (较上年同期)                                      --       +0.4%
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                     4月         --       -1.3%
    0730 瑞士制造业PMI                                5月         --        54.7
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  5月         --        53.9
    0750 法国Markit制造业PMI                          5月         --        48.3
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                      5月　　 　　--        52.4
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    5月终值         --        51.5
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                       4月         --       18.83
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                             --       74.35
             抵押贷款批准件数(件)                                 --      71,357
             M4货供额(较前月)                                     --       -0.4%
    0830 英国Markit/CPIS制造业PMI                     5月         --        49.2
    
    6月2日(四)
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                     5月         --        52.0
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            4月         --       +0.3%
                                  (较上年同期)                    --       -4.2%
    1145 欧洲央行再融资利率                           6月       0.00%      0.00%
                 存款利率                                      -0.40%     -0.40%    
    (完)
    
      
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