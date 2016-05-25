欧洲经济指标预测--5月26日-6月2日****

美国股市：道琼工业指数收低0.3%，纳斯达克指数收跌0.63%
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数 收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数 收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月23日当周 5月26日(四) 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -7.7% 0800 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 3月 -- +0.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +2.7% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 4月 -- 45.096 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.1% +2.1% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季初值 +0.1% -2.0% (较上年同期) -0.1% +3.0% 0900 意大利薪资指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.8% 5月27日(五) 0645 法国消费者信心指数 5月 94 94 0715 瑞士非农就业岗位(万个) 第一季 -- 489.7 0800 意大利企业信心指数 5月 103.0 102.7 0800 意大利消费者信心指数 5月 114.4 114.2 5月30日当周 5月30-31日 0600 德国进口物价(较前月) 4月 +0.3% +0.7% (较上年同期) -6.2% -5.9% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.6% -1.1% (较上年同期) +1.7% +0.7% 5月30日(一) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.5% 0645 法国消费者支出(较前月) 4月 -- +0.2% 0700 瑞士KOF领先成长指标 5月 -- 102.7 0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -3.4% 0900 欧元区企业景气指数 5月 -- 0.13 经济景气指数 -- 103.9 工业景气指数 -- 负3.7 服务业景气指数 -- 11.5 消费者信心指数终值 -- 负9.3 消费者通胀预期指数 -- 2.9 生产者通胀预期指数 -- 负2.4 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 -- -0.5% (较上年同期) -- -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- -0.4% (较上年同期) -- -0.1% 5月31日(二) 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值 -- -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.3% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 -- 减少1.6 未经季节调整失业人数(万人) -- 270 经季节调整失业率 -- 6.2% 经季节调整失业人数(万人) -- 270.6 0800 意大利失业率 4月 -- 11.4% 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 -- +5.0% 针对家庭的放款 -- +1.6% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)5月初值 -- -0.2% 0900 欧元区失业率 4月 -- 10.2% 0900 意大利CPI(较前月) 5月初值 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.5% HICP(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -0.4% 1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.0% 6月1-5日 0600 英国Nationwide房价(较前月) 5月 -- +0.2% (较上年同期) -- +4.9% 6月1日(三) 0545 瑞士GDP(较前季) 第一季 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.4% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- -1.3% 0730 瑞士制造业PMI 5月 -- 54.7 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 -- 53.9 0750 法国Markit制造业PMI 5月 -- 48.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 5月 -- 52.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月终值 -- 51.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 -- 18.83 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 74.35 抵押贷款批准件数(件) -- 71,357 M4货供额(较前月) -- -0.4% 0830 英国Markit/CPIS制造业PMI 5月 -- 49.2 6月2日(四) 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 5月 -- 52.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.3% (较上年同期) -- -4.2% 1145 欧洲央行再融资利率 6月 0.00% 0.00% 存款利率 -0.40% -0.40% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数 收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数 收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
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