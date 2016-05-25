更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存创七周来最大降幅，因进口减少

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路透5月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存大减，创七周来最大单周降幅，因原油进口下降和炼厂削减产出。与此同时，在美国驾驶旺季开始前，汽油库存大增。

EIA公布，截至5月20日止当周，美国原油库存 减少420万桶，分析师原先预估为减少250万桶。

上周美国原油日进口量 减少36.2万桶。

报告显示来自加拿大的供应意外反弹，进口量从前一周的259万桶/日增至309万桶/日，尽管月初时野火肆虐迫使加拿大油砂生产关闭。

然而交易商称，他们预计未来几周加拿大进口量会进一步减少，因从加拿大运载原油至美国中西部约需一个月的时间。

EIA称，美国原油交割地库欣 的库存减少64.9万桶。

交易商指出，这份报告表面上看来利好，但在美国石油协会(API)周二公布数据称上周原油库存减少510万桶后，油价上行影响空间已经得到反映。

“多头进一步获利了结也不会让我们感到意外，尤其是因数据出炉后并没有立即的后续买盘。”Tyche Capital Advisors交易员及管理合伙人Tariq Zahir表示。

数据公布后油价走升，美国原油期货 终场收涨0.94美元，报每桶49.56美元，盘中升至49.62美元的七个月高位。布兰特原油 收涨1.13美元，或2.3%，报每桶49.74美元，在结算后交易中最高攀升至49.96美元。

EIA数据显示，炼厂日炼油量 减少9.2万桶，产能利用率 下降0.8个百分点至89.7%。

EIA称，美国上周汽油库存 增加200万桶，市场预估为减少110万桶。API报告则称汽油库存增加360万桶。

“汽油看来是目前最弱的一块，从5月10日开始的近期上涨动能现在似乎在瓦解。”大宗商品经纪商Powerhouse执行副总裁David Thompson称。

炼厂通常在夏季驾驶旺季前会积累汽油供应。