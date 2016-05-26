金砖国家：5月25日股汇市收盘纵览

路透5月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月25日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.48%，报799.68点。

中国股市：沪综指小幅收跌，交投低迷A股成交额再创四个半月新低

中国汇市：人民币跌至逾三个半月新低，美数据继续强化美元加息预期

香港股市：收盘劲升逾2%创六周来最大单日涨幅，但续涨能力存疑

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巴西股市：上涨，此前临时总统特梅尔(Michel Temer)领导的政府通过了国会首次重大考验，今年的预算赤字法案获得批准。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.28%，报49,482.859点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.5961/74，上日收报3.5745/55。

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南非股市：收高，全球风险因素缓解提振股市。指标Top-40指数 收盘上涨1.47%，报47,727.26点；大盘综合指数 收盘上涨1.27%，报53,721.88点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因担忧南非评级将被下调

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印度股市：跳涨逾2%，录得近三个月来最大单日涨幅；因民间天气预报机构称，雨季降雨量可能超出最初预期，面向农村地区的公司股价上扬。BSE指数 收盘上涨2.28%，报25,881.17点；NSE指数 收盘上涨2.4%，报7,934.9点。两指数均录得3月1日以来最大百分比涨幅。

印度汇市：卢比升至一周高位，中止九连跌，因亚股及当地股市强劲上扬，缓解了外资流出的担忧，外企银行和一些企业卖出美元也扶助卢比。卢比兑美元 收报67.33/67.34，上日收报67.75/67.76。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.85%，报907.97点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.31%，报479.69点。