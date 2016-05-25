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亚洲 | 2016年 5月 26日 星期四 07:33 BJT

《汇市简讯》美元兑亚币隔夜持稳，因股市飙升且美元指数下降

2310 GMT

* 隔夜市场美元兑日本以外亚币持稳，因美元指数略下跌而股市飙升

* 美元/坡元保持在1.38之下；美元/韩元在略高于1180韩元水平；美元/马币低于4.10

* Nasdaq指数收涨0.70% ，Eurofirst 300指数涨1.3%--银行股涨幅居前

* 今日开始将现月末资金流动，这应会给美元兑亚币带来上档压力(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)

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