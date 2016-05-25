《汇市简讯》美元兑亚币隔夜持稳，因股市飙升且美元指数下降

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
2310 GMT
* 隔夜市场美元兑日本以外亚币持稳，因美元指数略下跌而股市飙升
* 美元/坡元保持在1.38之下；美元/韩元在略高于1180韩元水平；美元/马币低于4.10
* Nasdaq指数收涨0.70% ，Eurofirst 300指数涨1.3%--银行股涨幅居前
* 今日开始将现月末资金流动，这应会给美元兑亚币带来上档压力(完) (编译 孙国玉；审校 郑茵)
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
路透纽约/伦敦1月17日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二升至四年半高位，受助于巴西作物受干旱天气影响产量将减少的预期，但纽约可可随着英镑大涨而转升。