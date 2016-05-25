美国个股：AT&T竞购雅虎网络业务--彭博

路透5月25日 - 彭博周三援引知情人士报导称，美国第二大无线通讯运营商AT&T Inc 已对雅虎 网络业务发起竞购。

该报导发出后，雅虎股价一度扳回稍早跌幅，但周三终场大幅收低5.16%。

知情人士曾于4月告知彭博，AT&T此前曾决定不发出收购要约。

路透援引消息人士曾于4月29日报导，雅虎已挑选出接近10家入围者，竞购该公司核心的互联网资产；这其中包括威瑞森通讯(Verizon Communications) 。

彭博援引两位消息人士周三报导，尽管威瑞森通讯仍受到青睐，但在第一轮竞购中其没有位列最高竞购价的行列。

报导称，得到AT&T支持的数码广告企业YP Holdings LLC不再提出竞购。

雅虎拒绝发表评价，AT&T则没有立即回复置评要求。(完)