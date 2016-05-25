美国个股：AT&T竞购雅虎网络业务--彭博

国际油市：油价上涨，因预期减产协议将延期并可能进一步深化
路透新加坡5月22日 - 油价周一走高，因有报导称，石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议可能不只延长至2018年，而且可能进一步深化，以紧缩市场供应并提振价格。
路透5月25日 - 彭博周三援引知情人士报导称，美国第二大无线通讯运营商AT&T Inc 已对雅虎 网络业务发起竞购。
该报导发出后，雅虎股价一度扳回稍早跌幅，但周三终场大幅收低5.16%。
知情人士曾于4月告知彭博，AT&T此前曾决定不发出收购要约。
路透援引消息人士曾于4月29日报导，雅虎已挑选出接近10家入围者，竞购该公司核心的互联网资产；这其中包括威瑞森通讯(Verizon Communications) 。
彭博援引两位消息人士周三报导，尽管威瑞森通讯仍受到青睐，但在第一轮竞购中其没有位列最高竞购价的行列。
报导称，得到AT&T支持的数码广告企业YP Holdings LLC不再提出竞购。
雅虎拒绝发表评价，AT&T则没有立即回复置评要求。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透新加坡5月22日 - 油价周一走高，因有报导称，石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议可能不只延长至2018年，而且可能进一步深化，以紧缩市场供应并提振价格。
路透上海5月22日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年4月 3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 基础货币(万 29.95(7.12%) 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 亿) M2(万亿) 159.63(10.5%) 159.96(10.6%)
路透墨尔本5月22日 - 沪锌和沪镍周一飙升，因中国对高污染的钢铁行业持续进行整治，这引发钢铁供应担忧并提振钢铁的原材料价格。