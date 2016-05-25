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货币新闻 | 2016年 5月 26日 星期四 07:53 BJT

英国经济：服务业信心在截至5月的三个月降至逾三年最低点--CBI

路透伦敦5月26日 - 周四公布的一项调查显示，截至5月的三个月，英国服务业信心降至逾三年最低点，6月英国将就是否退出欧盟进行公投。

英国工业联盟(CBI)经济主管Rain Newton-Smith称，“在应对不断加剧的不确定性中，企业纷纷发出警讯，”

CBI称，英国将于6月23日举行退欧公投，今年初全球金融市场走势动荡，以及全球经济放缓，均在压制英国服务企业。

但Newton-Smith称，经营状况和需求仍维持得相当好。

由于公投的不确定性，今年第二季英国经济料将进一步放缓。英央行总裁卡尼及财政大臣奥斯本都说，如果公投结果是英国脱离欧盟，那么英国经济将陷入衰退。

CBI调查显示，企业希望增加投资。截至5月的三个月，服务业就业增加，预计未来三个月将进一步上升。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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