英国经济：服务业信心在截至5月的三个月降至逾三年最低点--CBI

国际油市：油价回软，因美国和俄罗斯增产预估抵消美元走软影响
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
路透伦敦5月26日 - 周四公布的一项调查显示，截至5月的三个月，英国服务业信心降至逾三年最低点，6月英国将就是否退出欧盟进行公投。
英国工业联盟(CBI)经济主管Rain Newton-Smith称，“在应对不断加剧的不确定性中，企业纷纷发出警讯，”
CBI称，英国将于6月23日举行退欧公投，今年初全球金融市场走势动荡，以及全球经济放缓，均在压制英国服务企业。
但Newton-Smith称，经营状况和需求仍维持得相当好。
由于公投的不确定性，今年第二季英国经济料将进一步放缓。英央行总裁卡尼及财政大臣奥斯本都说，如果公投结果是英国脱离欧盟，那么英国经济将陷入衰退。
CBI调查显示，企业希望增加投资。截至5月的三个月，服务业就业增加，预计未来三个月将进一步上升。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透纽约1月17日 - 油价周二由盘中的升势回落，因美国和俄罗斯产油商今年晚些时候将增加产量的预估，抵消了美元下跌及沙特称将遵守石油输出国组织(OPEC)的减产承诺带来的提振。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌58.96点，或0.3%，至19,826.77点；标准普尔500指数 收低6.75点，或0.30%，至2,267.89点；纳斯达克指数 收跌35.39点，或0.63%，至5,538.73点。(完) ****如欲参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结****