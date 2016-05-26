版本:
中国
货币新闻 | 2016年 5月 26日 星期四 08:30 BJT

标题新闻：阿根廷大豆产量或因洪水减少400万至800万吨，尽管偏干地区产量高于预期抵消部分损失

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐