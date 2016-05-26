《中国重要政经日程》--5月26日-9月5日

=============================今日重要政经日程==========================

5月25日（周四）

--第十三届上海衍生品市场论坛召开，至26日。

--印度共和国总统普拉纳布·慕克吉将对中国进行国事访问，至27日。

=============================近期重要政经日程==========================

5月28日（周六）

--北京市政府举办的2016金融街论坛在京召开，至30日。

5月30日（周一）

--商务部和北京市政府共同主办的第四届中国（北京）国际服务贸易交易会在北京国家会议中心召开，主题为“智造”中国服务。

--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄能源合作委员会第十三次会议并出席第二届中俄中小企业实业论坛，访问阿塞拜疆、格鲁吉亚和亚美尼亚，至6月7日。

6月5日（周日）

--第十八届中国风险投资论坛在深圳召开，主办方为广东政府和民建中央。

6月7日（周二）

--太湖世界文化论坛第四届年会在澳门召开，至9日。论坛主题为“合力建设人类命运共同体的新文明”；中国国家领导人和外国政要、国内外著名专家、中外企业领军人物、国际组织代表、新闻媒体将出席本届年会。

6月12日（周日）

--2016陆家嘴论坛在上海举行，至13日，由中国央行、银监会、证监会、保监会和上海市政府共同主办。

--第四届中国-南亚博览会暨第24届中国昆明进出口商品交易会在云南昆明滇池国际会展中心举行，至17日。

*--第八届海峡论坛在福建厦门举行。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

9月4日（周日）

--2016年G20峰会在浙江杭州举行，至5日。

注: 1. *代表新增日程。