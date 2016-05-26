港报社评：港人工时冠全球，经济升级解救--经济日报5月26日

有报告指港人工时冠全球，此应是金融海啸后，本港雇主不断严控劳工成本、压搾劳动力的结果，既损劳资关系、更添社会怨气。要破解困局，产业须向高增值转型，以脑力代劳力。

雇主加时加辛 劳资矛盾日增

有欧资投资银行发表报告，指去年本港雇员每周平均工作50.11小时，为全球工时最长城市，且本港雇员每年有薪年假平均仅17.2天，低于全球平均水平的23天。报告虽反映港人的勤奋拼劲，惟更反映本港职场的不健康发展趋向。

港人向来工作忙，尤其2008年金融海啸后，不少雇主年年忧经济前景不明朗，严控劳工成本、对增聘人手慎之又慎，结果市道又没如想像般差，不断增加的工作量，便惟有压搾现有雇员的工时应付，令近年雇员的工时愈来愈长，甚至下班后亦收到公司「追魂call」，被迫以公余时间处理公务。

这种状态，显非好事。一方面，雇主与雇员的对立矛盾，与港人工时与日俱增，雇主感雇员应对工作更投入、更上心，以应付日益繁忙的工作；惟雇员却感长期长时间工作，早已身心俱疲，雇主又加辛多、加薪少，劳资双方皆感对方不够体谅，摩擦日增。

另一方面，雇员为应付长时间工作需要，除不利个人健康，更要牺牲与父母、配偶、子女以至其他亲朋好友的相处时间。不少港人生活被长工时压得喘不过气，更令社会弥漫不满怨气，不利和谐。

脑力要胜劳力 经济升级多赢

这种透过挤出更多工时的营商模式，恐已走到尽头。毕竟本港工时，已较以工作过劳问题严重见称的首尔与东京，还要高近三成，血肉之躯不可能如机器般不断加班工作；且高工时亦令社会矛盾日增，个中显例是劳资双方正就标准工时立法问题陷入僵局。

标准工时势大幅削弱劳工市场灵活性，最终受累的将是雇员尤其议价能力最弱的基层，惟高工时问题若不能改善，劳资纠纷以至社会矛盾，势日益尖锐。

要破解此困局，雇主固要打破工时长才代表工作积极的迷思，惟更关键是本港经济能否引入新模式，向高增值行业转型。香港须透过大力发展科技与创新、创意产业等，创造更多靠脑力、而非靠劳力的新职位，才有望为商界提供新机遇、亦为普罗雇员提供工时、生活、收入平衡更佳的工作。若转型不成，生产力势因过度透支而不升反降，损害本港竞争力，届时劳资双方以至香港，均沦为输家。

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