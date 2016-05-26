标题新闻：加拿大Suncor力争7月1日前在遭遇火灾的阿尔伯塔省实现油砂项目全面运营--消息

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月17日

路透香港1月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 8.83* 7.36* 1/18 美银美林和中 金香港