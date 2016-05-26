港报社评：蔡英文一贯模糊，北京毋须动肝火--信报5月26日

台湾经过三次政党轮替，民进党蔡英文取代国民党马英九，成为台湾新一任总统，并且在五月二十日发表就职演说。比较于过去感动万千民众的亮丽词藻，尤其是四年前发表败选感言令人印象深刻的「下一次我们要走完最后一里路」，这位演说高手明显变得以务实为重，今回没有由于新官上任三把火而挑动慷慨激昂的情绪。正正因为蔡英文的就职演说相当务实，特别在两岸问题之上用字谨慎，所以事后普遍认为大陆方面不会有太强烈的反应。

事实上，大陆不少与官方关系密切的学者智囊将蔡英文的就职演说解读为「释出善意」，例如中国社科院台研所所长周志怀，认为她虽然没讲「九二共识」，但新的表述是「要依据中华民国宪法、两岸人民关系条例，和其他相关法规处理两岸事务」，所以「统一的概念」和「一个国家两个地区的涵义」都出来了，周志怀形容为「为民共破冰创造条件」。

可是不旋踵，官方调论峰回路转，大陆国台办批评蔡英文：「在两岸同胞最关切的两岸关系性质这一根本问题上采取模糊态度，没有明确承认『九二共识』和认同其核心意涵，没有提出确保两岸关系和平稳定发展的具体办法。这是一份没有完成的答卷。」

随后，国台办再发声明指出，假如蔡英文不表明接受「九二共识」，两岸首长热线、两会授权协商等等谈判机制都会中断及暂停。两岸协商机制一旦停摆，受影响的包括航空、海运和观光，甚至货贸和金融亦受到冲击。易言之，大陆在短短几日内的反应先软后硬，如今彷佛教师批改学生作业那样，硬要蔡英文在答卷之上明确填写「我愿意接受九二共识」，不接受曲线或婉转描述。

除此之外，台北故宫博物院院长林正仪昨天透露，前院长冯明珠在交接报告提到，北京故宫从今年一月十六日台湾大选之后，就暂停文物出借给台北故宫。

没错，蔡英文在两岸问题之上采取模糊态度，刻意避谈「九二共识」，以免台湾落入「一个中国」的语境，仅仅表示：「一九九二年两岸两会会谈的历史事实与求同存异的共同认知，这是历史事实。」然而，采取模糊态度不恰好是两岸的相处之道吗？如果凡事不模糊，两岸从来没有宣布停战，更加没有签署和平协议，现在严格而言仍然处于延续自上世纪四十年代的内战状态，岂不是还要继续兵戎相见？

再说「九二共识」本身，这亦是两岸互相采取模糊态度的产物，所谓「一个中国、各自表述」，极其量是一种默契，谈不上清晰无讹的法理规限。即便是马英九卸任前跟对岸的领导人习近平会面，如此历史性的破冰之举亦须模糊处理，会面地点是境外的新加坡，彼此互称先生，只字不提总统或国家主席的职衔。

模糊自有模糊的好处，最低限度蔡英文在就职演说中，对于台独也是既无明示亦无暗示，一以贯之模糊化，藉此兑现她的竞选承诺「维持现状」。大陆如今企图迫使这位台湾民选总统放弃模糊态度，明确承认「九二共识」，一来未免强人所难，二来恐怕适得其反，要是逼得急了，说不定对方索性以民意为依归什么也不承认，连尊重历史亦抛诸脑后。如此一来，得来不易的两岸和平将会被踢散。

万一两岸关系由于一个「没有共识的共识」而趋向恶化，没有人是赢家，北京甚至要付出额外的代价。须知道，目前南海局势风云变幻，大陆虽然不断填海造地，可是周边国家虎视眈眈，美国刚刚解除对越南的武器禁运令，目的是箝制任何国家「以大欺小」，若然台湾被大陆逼向对立面，南海主权之争将会平添复杂多变的麻烦。

综观而言，只要蔡英文没有把台独宣之于口，模糊就由她模糊好了，北京犯不着大动肝火，毛泽东早有名言，牢骚太盛防肠断。

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