港报社评：尊重不同意见,寻求共识政治--文汇报5月26日

──回顾张德江视察香港系列社评之四

全国人大常委会委员长张德江莅港视察，代表中央来港「看、听、讲」，当中的「听」，就是听取香港各界对贯彻落实「一国两制」和基本法以及对国家与香港发展的各种意见建议。张德江用行动示范了开放包容、兼听广纳。香港作为一个多元共融社会，政治、经济、民生各个方面均存在各种诉求，在符合「一国两制」和基本法的大前提下，任何人都可畅所欲言，任何意见都可自由表达，政府或社会的各持份者都应虚心聆听，尊重不同意见，并从中汲取合理的成分；但另一方面，持不同意见者绝不应将己见强加于人，更不应动不动就以「一拍两散」作要胁，阻挠正当施政。共识政治应该是香港其中一个努力方向，在迈向未来之际，值得认真寻求重建之道。

香港是一个高度自由的社会，不仅体现在经济自由，而且思想自由、言论自由，社会族群多元、文化多元、利益多元，存在不同政治取态的团体、组织，有不同的诉求是正常不过的事。只要认同和遵守「一国两制」和基本法，无论任何党派、立场，任何意见和声音都可不受压制，拥有表达的权利和自由。香港从来不接受「一言堂」，即使意见不为政府或某个政党、界别所接受，其表达空间不会被压制。

香港回归后，由于「一国两制」是史无前例的伟大创举，没有先例和经验可循，市民对新政治制度的理解和接受程度有所不同，对社会建设有不同的考虑和看法，需要磨合共融。在这个过程中，出现差异极大的看法甚至擦出火花，不足为奇也不足为虑。问题的关键，是要通过沟通交流，逐步消除分歧，慢慢凝聚共识。张德江视察香港之行，广泛接触本港各阶层，包括和反对派立法会议员代表进行交流，全面了解香港的民情民意，示范了如何虚心听取不同意见。

交流沟通是双向的，听意见者固然要有平等、包容的胸襟和气度；提出不同意见者，除了要有知无不言、言无不尽的坦诚豁达之外，也要有大公无私的胸怀，不能认定自己的一家之言就是真理，不能因为意见不被采纳、诉求得不到满足，就不惜牺牲社会整体利益，「一拍两散」，令社会发展原地踏步。

近年香港不论政制发展，还是发展经济、改善民生，都因为少数人为了一己一党之私利，固执己见，不肯稍作让步，令众多有利香港长远发展的重大决策被拖延甚至拉倒。这个局面，最终受害的是广大香港市民，大家一齐埋单。张德江寄语香港社会，要多听各方面各界的声音，希望大家和衷共济，精诚团结，为香港共同努力，这对香港突破困局、重振辉煌极具启示意义。

香港社会自由、诉求繁多，要收窄分歧、争取最大社会共识，关键是不同党派、阶层彼此互谅互让，求同存异，在「一国两制」和基本法基础上逐步建立为香港大多数市民所认同的政治共识。美国政治学家利普哈特提出了一种新兴的民主形式──共识民主，其基本要求是：个人及群体必须至少愿意容忍彼此的分歧，认识到尊重和保护对方权利是自己的义务。这个主张的合理之处，值得香港各界汲取。政治是妥协的艺术，社会各方如果建立起互信，逐步化解冲突，就有可能实现共存共荣。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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