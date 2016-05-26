台湾汇市：台币兑美元早盘走升，台股开涨引外资持续汇入进场抛汇

路透台北5月26日 - 台币兑美元 周四早盘走升。汇银人士指出，在台股开盘走涨、外资持续汇入激励下，台币早盘进一步升破32.600，盘中最高升至32.550，创两周新高；但交投不甚热络，短线须观察台股后市走势。

他们指出，随国际美元转弱，今天日圆和人民币等亚币均对美元升值，加上台股开盘走涨，吸引外资涌入而进场大砍美元，带动台币走升，惟随台股反转小跌，台币升幅跟着缩减。

〞外资在丢(美元)，先看看32.550有没有支撑吧。〞一位大型银行交易员说。

另一大型商银交易员表示，美元指数周三攻上95.6后即遭到很大压力，主要是美联储主席叶伦周五将讲话，引爆过去这段期间做多美元者获利了结卖单出笼，非美货币跟着止贬回升。

他们表示，台币进一步走升，但早盘未见出口商进场抛美元，早盘市场上只有外资在抛汇，〞出口商还没有很紧张，因为台币还没有升破32.550，但万一升破这个价位，他们就会很紧张了。〞

今日早盘台币盘中最高升至32.550，创两周新高，此前盘中高位为5月12日的32.509。

美元指数 周三尾盘下跌0.21%，报95.373，从盘中稍早触及的逾八周高位95.661下跌。

今日早盘台币兑美元主要交易区间为32.550-32.629；上日则在32.630-32.677。

本地时间10:49，韩元兑美元 报1,180.4，上日收在1,182.5；台股加权指数 则跌0.12%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微幅缩减；目前一个月美元/台币远汇 报32.526/32.576，上日收在32.570。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.540-32.640

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