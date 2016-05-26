主要国家经济指标预测--5月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月27日(五) 0130 中国规模以上工业企业利润 1-4月 -- 中国外汇市场交易概况数据 4月 -- 中国货物和服务贸易 4月 0645 法国消费者信心指数 5月 94 94 0715 瑞士非农就业岗位(万个) 第一季 -- 489.7 0800 意大利企业信心指数 5月 103.0 102.7 0800 意大利消费者信心指数 5月 114.4 114.2 1230 美国企业获利 第一季 -- -8.4% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 +0.9% +0.5% 最终销售 +1.1% +0.9% 消费者支出 -- +1.9% GDP平减指数 +0.7% +0.7% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.3% +0.3% 核心PCE物价指数 +2.1% +2.1% 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 5月终值 95.4 95.8 现况指数 108.5 108.6 预期指数 86.6 87.5 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月26日(四) 0130 澳洲资本支出(较前季) 第一季 -5.2% -3.0% 建筑资本支出(较前季) -7.9% -3.0% 厂房/机械设备资本支出 -0.5% -2.0% 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -2.2% -- 0800 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 3月 -0.6% -- (未经季节调整，较上年同期) +2.2% -- 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 4月 40.104 -- 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.0% +2.1% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季初值 -0.5% +0.1% (较上年同期) -0.4% -0.1% 0900 意大利薪资指数(较前月) 4月 持平 -- (较上年同期) +0.6% -- 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 4月 +3.4% +0.5% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.4% +0.3% 扣除国防的耐久财订单(较前月) +3.7% -- 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -0.8% +0.4% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月21日当周 26.8 27.5 四周均值(万人) 27.85 -- 续请失业金人数(万人) 5月14日当周 216.3 214.6 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 4月 +5.1% +0.6% 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 5月 负11 -- 综合指数 负5 -- 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 -0.3% -0.4% 全国整体CPI -0.3% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 -0.5% -0.4% 东京地区整体CPI -0.5% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 于春红/王洋; 审校 戴素萍)