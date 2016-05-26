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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 07:32 BJT

****主要国家经济指标预测--5月27日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值
    
    5月27日(五)
    0130 中国规模以上工业企业利润                   1-4月
     --  中国外汇市场交易概况数据                    4月
     --  中国货物和服务贸易                          4月
    0645 法国消费者信心指数                          5月           94         94
    0715 瑞士非农就业岗位(万个)                    第一季          --       489.7
    0800 意大利企业信心指数                          5月        103.0       102.7
    0800 意大利消费者信心指数                        5月        114.4       114.2
    1230 美国企业获利                              第一季         --        -8.4%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第一季修正值    +0.9%       +0.5%
             最终销售                                           +1.1%       +0.9%
             消费者支出                                           --        +1.9%
             GDP平减指数                                        +0.7%       +0.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +0.3%       +0.3%
             核心PCE物价指数                                    +2.1%       +2.1%
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         5月终值       95.4        95.8
                                  现况指数                      108.5       108.6
                                  预期指数                       86.6        87.5
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段       现值     预估值
    
    5月26日(四)
    0130 澳洲资本支出(较前季)                      第一季      -5.2%      -3.0%     
              建筑资本支出(较前季)                             -7.9%      -3.0%     
              厂房/机械设备资本支出                            -0.5%      -2.0%  
    0715 瑞士工业订单(较上年同期)                   第一季     -2.2%        --     
    0800 意大利零售销售(经季节调整，较前月)          3月       -0.6%        --     
                       (未经季节调整，较上年同期)              +2.2%        --     
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 4月      40.104        --     
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季修正值  +0.4%      +0.4%    
                              (较上年同期)                     +2.0%      +2.1%    
    0830 英国企业投资(较前季)                    第一季初值    -0.5%      +0.1%    
                     (较上年同期)                              -0.4%      -0.1%    
    0900 意大利薪资指数(较前月)                      4月        持平        --     
                       (较上年同期)                            +0.6%        --     
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)              4月       +3.4%      +0.5%    
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                      +0.4%      +0.3%    
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                      +3.7%        --     
             扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月)                -0.8%      +0.4%    
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)           5月21日当周     26.8      27.5    
                 四周均值(万人)                                27.85        --     
                 续请失业金人数(万人)           5月14日当周    216.3      214.6    
    1400 美国成屋待完成销售(较前月)                　 4月      +5.1%      +0.6%    
    1500 美国堪萨斯联储制造业指数                     5月       负11        --     
                       综合指数                                  负5        --     
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  4月      -0.3%      -0.4%    
             全国整体CPI                                       -0.3%        --     
             东京地区核心CPI(较上年同期)              5月      -0.5%      -0.4%    
             东京地区整体CPI                                   -0.5%        --  (完)   
       
    
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 于春红/王洋; 审校 戴素萍)

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