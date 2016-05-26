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市场报道 | 2016年 5月 26日 星期四 10:35 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--5月26日至6月2日

路透5月26日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时
间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：

 开始日期     结束日期    公布时   公司代码   业绩季度及公司名称
                          间                  
 (年-月-日)   (年-月-日)                                                                        
 26-5-2016                BMO      DLTR.OQ    Q1 2016 Dollar Tree Inc 
 26-5-2016                BMO      PDCO.OQ    Q4 2016 Patterson Companies Inc 
 26-5-2016                BMO      DG.N       Q1 2016 Dollar General Corp 
 26-5-2016                01:00    COST.OQ    Q3 2016 好市多(Costco Wholesale Corp)
 26-5-2016                11:00    SIG.N      Q1 2017 Signet Jewelers Ltd 
 26-5-2016                AMC      ULTA.OQ    Q1 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 
 31-5-2016                BMO      MDT.N      Q4 2016 美敦力(Medtronic)
 01-6-2016                BMO      KORS.N     Q4 2016 Michael Kors Holdings Ltd 
 02-6-2016                AMC      AVGO.OQ    Q2 2016 博通(Broadcom)
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 张若琪 审校 张明钧)

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