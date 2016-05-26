《美国上市公司业绩公布日程表》--5月26日至6月2日

中国法律：财政部等就耕地占用税法公开征求意见，将条例上升为法律
路透北京1月17日 - 中国财政部和国家税务总局就耕地占用税法（征求意见稿）公开征求意见，意味着条例将上升为法律。从征税对象上看，意见稿明确，占用耕地建房或者从事非农业建设的单位或者个人，应当缴纳耕地占用税。
路透5月26日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时 间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 (年-月-日) (年-月-日) 26-5-2016 BMO DLTR.OQ Q1 2016 Dollar Tree Inc 26-5-2016 BMO PDCO.OQ Q4 2016 Patterson Companies Inc 26-5-2016 BMO DG.N Q1 2016 Dollar General Corp 26-5-2016 01:00 COST.OQ Q3 2016 好市多(Costco Wholesale Corp) 26-5-2016 11:00 SIG.N Q1 2017 Signet Jewelers Ltd 26-5-2016 AMC ULTA.OQ Q1 2016 Ulta Salon Cosmetics and Fragrance Inc 31-5-2016 BMO MDT.N Q4 2016 美敦力(Medtronic) 01-6-2016 BMO KORS.N Q4 2016 Michael Kors Holdings Ltd 02-6-2016 AMC AVGO.OQ Q2 2016 博通(Broadcom) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 张若琪 审校 张明钧)
路透北京1月17日 - 中国财政部和国家税务总局就耕地占用税法（征求意见稿）公开征求意见，意味着条例将上升为法律。从征税对象上看，意见稿明确，占用耕地建房或者从事非农业建设的单位或者个人，应当缴纳耕地占用税。
0258GMT * 英镑/美元小涨至1.2060上方，盘中稍早跌至1.2015 * 市场削减空头头寸，防备英国首相讲话基调可能不如预期强硬 * 即使英国首相特雷莎梅对于硬退欧立场相对明确--市场偏空 * 这可能导致英镑/美元出现“传闻时卖出/事实时买进”的情况 * 卖盘与阻力位在1.2085，若突破此处，则目标在1.2130/50 (完) (编译 张涛；审校 白云)
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 60 1 *3.20% 固息金融债 1/18-1/22 80 5 *3.7187% 固息增发债 1/18-1/19 100 10 *3.8205% 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *农发行 至多50 1 周三招标