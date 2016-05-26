挪威金融：将对8,500亿美元基金的避税天堂曝险进行监管--国会议员

“最有可能的情况是，议会将让政府提供一套工具，帮助确保避税天堂，真正的避税天堂，不会找到迄今所拥有的那些操纵空间，”他补充道。

政府全球养老基金，通常被称为石油基金，把来自挪威原油与天然气的资金投入到外国股票、债券和不动产，让后代可以分享这些收益。

财政委员会目前正在处理政府关于该基金的年度白皮书，预计周五向全体议会提出建议。

“肯定会有一个关于避税天堂的修正案，”挪威最大在野党工党的Torstein Tvedt Solberg表示，“作为股东，我们不希望企业进行负税收计划。我们不希望他们去避税天堂。”(完)