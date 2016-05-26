《全球主要央行动态》--5月19日-5月26日

以下所列为上周四下午至本周四上午(5月19日-5月26日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美联储副主席费舍尔称，为提高长期均衡利率，美国需要提升经济增长潜力。

纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，美国经济的强劲程度可能足以支持在6月或7月升息。他的讲话强化了华尔街对于联储很快将收紧政策的预期。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，他将支持在“不远的将来”调高利率，尽管英国退欧公投会影响到美联储在6月的利率决定。

费城联邦储备银行总裁哈克表示，美联储应该在6月中的政策会议上升息，除非在这之前的数据显示，美国经济正脱离正轨。 他还称，美联储今年可能升息两到三次，巩固了该央行此前传递出的信息，即随着美国经济从冬季的疲弱状态中回升，联储已准备好采取行动。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯表示，尽管存在“英国脱欧”等风险，美联储仍有可能在6月或7月升息，而且鉴于美国经济的力道，明年将会进行更多次升息。

**欧元区**

欧洲央行会议记录显示，利率决策官员4月会议时同意，有必要保护央行抵御外界批评。

欧洲央行表示，欧元区金融风险在过去六个月已然增加，潜在风险的主要来源包括新一轮市场动荡、和银行及保险业获利疲弱。

欧洲央行执委科尔称，央行目前没有进一步下调存款利率的计划，但他表示，“理论上”降息仍是可能的。

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，ECB目前需要将利率保持在负区域，而考虑到欧元区所面临的挑战，尤其是提高通胀率至目标水平所面临的挑战，低于零水准的利率仍是ECB的一个政策选项。 他还称，人们对欧洲央行提高通胀的能力失去信心的风险在上升，一些薪资数据已暗示了这一点。

欧洲央行管委会成员马库赫表示，欧洲央行应该暂时不再考虑任何进一步宽松政策，如果有必要推出进一步刺激措施，央行应该偏重于非传统措施，而非调降利率。

**英国**

英国央行总裁卡尼表示，如果英国公投结果是离开欧盟，那么英国央行不会寻求对冲英镑汇价的波动。

**中国**

中国人民银行条法司司长张涛最新被提升为央行副行长。由于此前张涛曾在国际货币基金组织有过长达三年的工作经历，业内人士猜测他将接任IMF现任副总裁朱民的职位。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦称，如果日圆走势及其他因素严重威胁到实现2%的通胀目标，日本央行准备采取额外的货币宽松措施。

日本央行副总裁中曾宏为央行的负利率政策辩护，称认为该政策将危害金融媒介的担忧是没有根据的。

**澳洲**

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，即便在目前通胀放缓的环境下，该行在制定货币政策时仍会运用通胀目标，这个体系已经使用了20多年。史蒂文斯称，“中期通胀率目标在5%以下”仍然适用，因为这个系统“有充分的灵活性，可以全盘考虑并做出明智决定。”

**其他央行**

加拿大央行决定维持利率在0.5%不变，称由于阿尔伯塔省大规模野火，第二季经济将萎缩，但今年稍后将恢复增长。央行的初步评估认为，野火及其导致的石油减产将给第二季实质GDP带来1.25个百分点的拖累。

新加坡金管局称，已撤销瑞士瑞意银行(BSI)在新加坡的商业银行执照，并要求它关闭在当地业务，因其严重违反新加坡反洗钱规定以及存在其它管理不善问题。

印尼央行一如市场预期，维持其当前和未来的指标利率不变。印尼央行维持指标12个月期参考利率BIPG于6.75%，及未来的指标利率--七天期逆回购利率于5.50%。 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱称，央行可能在下月再度放松货币政策，表明虽然面临美国进一步升息导致资本外流的风险，但决策者非常希望刺激增长缓慢的经济。

马来西亚央行维持指标利率在3.25%不变，因预期国内消费将随着薪资及就业的增加而增长。

南非央行维持指标附买回利率在7%不变，称长期通胀压力下降给央行提供了暂缓收紧货币政策的空间。 (完)

国际主要央行公开市场操作一览............

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全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......