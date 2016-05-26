《国际主要央行公开市场操作一览》--5月26日

路透上海5月26日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。而根据美联储4月货币政策会议记录，如果经济数据直指第二季成长加速，且通胀和就业不断改善，就有可能在6月再次升息。

欧洲央行3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。该央行还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。不过欧洲央行总裁德拉吉称，利率将在很长一段时间内保持在非常低的水平。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行4月28日维持货币政策不变，为实现物价目标，必要时将从量化、质化及利率三个角度进一步采取宽松举措。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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5/25 隔夜逆回购 -657.97 0.25%

5/25 隔夜正回购 +6.10 --

5/25 卖出MBS -0.992 --

5/24 隔夜逆回购 -576.76 0.25%

5/24 卖出国债 -2.00 --

5/23 隔夜逆回购 -781.09 0.25%

5/20 三天逆回购 -603.42 0.25%

5/19 隔夜逆回购 -632.93 0.25%

在2月17日表示计划开展国债及MBS（抵押贷款支持证券）出售测试后，纽约联储5月17日公告，于5月24日进行至多2.5亿美元的国债出售操作，债券剩余期限在两至三年之间；另外，在5月25日和6月1日进行MBS出售操作，规模不超过1.5亿美元。

纽约联储表示，这些小规模测试均是谨慎推进计划事项，并不代表货币政策的转变，亦不作为未来货币政策立场调整时点参考。

《本周主要新闻》

--美联储副主席费舍尔称，为提高长期均衡利率，美国需要提升经济增长潜力。

--纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，美国经济的强劲程度可能足以支持在6月或7月升息。他的讲话强化了华尔街对于联储很快将收紧政策的预期。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/25 七天期反向交易 8.00亿美元 0.85%(固定利率)

5/25 98天期反向交易 627.035 0(固定利差)

5/24 七天期反向交易 602.029 0(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行会议记录显示，利率决策官员4月会议时同意，有必要保护央行抵御外界批评。

--欧洲央行表示，欧元区金融风险在过去六个月已然增加，潜在风险的主要来源包括新一轮市场动荡、和银行及保险业获利疲弱。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 283,060

上周三 282,210

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当期变化 +850

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦称，如果日圆走势及其他因素严重威胁到实现2%的通胀目标，日本央行准备采取额外的货币宽松措施。

--日本央行副总裁中曾宏为央行的负利率政策辩护，称认为该政策将危害金融媒介的担忧是没有根据的。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.72%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,962亿台币定存单，与当日存单到期金额1,986亿相较，定存单发行余额减24亿台币。

--台湾央行周二发行4,199.3亿台币定存单，与当日存单到期金额4,869.3亿相较，定存单发行余额减670亿台币。

--台湾央行周一发行2,907.5亿台币定存单，与当日存单到期金额2,843亿相较，定存单发行余额增64.5亿台币。 (完)