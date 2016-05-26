《路透晚报》--5月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：要加快供给侧结构性改革，毫不动摇鼓励非公有制经济--国家主席

中国国家主席习近平指出，当前中国经济发展正处于转方式、调结构的紧要关口，既是爬坡过坎的攻坚期，也是大有作为的窗口期。要把政策转化为行动，全力打好攻坚战。

--中国粮食:本周五将竞价销售国家临储粮220万吨，其中玉米200万吨--消息

两位消息人士透露，中储粮将于本周五安排竞价销售超期和蓆茓囤储存的国家临时存储粮食220.26万吨，其中玉米199.85万吨，稻谷20.41万吨。

--全球贸易：美国对中国等五个国家地区的进口耐腐蚀钢征收反倾销税

美国商务部为抑制进口钢铁的大量涌入，在周三宣布的调查终裁中决定对来自中国的耐腐蚀扁钢课征最高达450%的反倾销税和反补贴税。

--中巴贸易：中国企业就收购巴西太阳能园区及风能项目进行谈判

巴西中国工商总会会长唐凯千表示，数家中国企业正就收购巴西约750兆瓦风电场和600兆瓦太阳能园区进行谈判。

【金融】

--中国金融：央行牵头筹建票据交易所推进电子化，最快年底落地--报载

21世纪经济报道引述多位票据行业人士称，中国央行正在与商业银行沟通，或牵头筹建票据交易所。初步方案为按公司化、市场化运营，由央行主导，多家商业银行参股联合组建的形式，计划最快在今年年底落地。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行750亿元七天逆回购，单日净回笼100亿

中国央行公开市场今日进行750亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，单日净回笼100亿元。

--中国货币市场：资金充盈局面延续，料月底前缴税难掀波澜

中国银行间市场资金充盈局面延续，隔夜及七天回购利率亦波动甚微；尽管月底前还有去年度税款汇算清缴，但以当前流动性宽松程度来看，料难掀起太大波澜。

--中国债市动态：现券不脱震荡收益率微涨，交投积极性不高机构观望居多

中国银行间债市早盘现券收益率波动不大。交易员表示，现券整体未脱离震荡格局，券价波动较为有限，在经济基本面走势仍需更多佐证，政策面保持淡静背景下，机构观望居多，令短期走势陷入胶着。

--新债招标：国开行10年增发债收益率3.2948%，20年3.9266%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标增发的10年和20年期固息债，中标收益率为3.2948%和3.9266%，接近此前市场预测均值3.28%和3.93%；投标倍数分别为3.02倍和4.55倍。

--新债招标：进出口行五年债利率3.16%，10年增发债3.4887%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行上午招标的一年、五年和10年固息债，中标收益率（利率）分别为2.5603%、3.16%和3.4887%，对应投标倍数2.71倍、4.14倍和4.39倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘缩量反弹，静待周五美联储主席叶伦讲话指引

中国人民币兑美元即期早盘缩量反弹，中间价亦升逾140点暂时脱离五年多低点。交易员指出，近期中间价波动整体较大，但并没有违背监管层此前提出的定价机制，因此市场情绪并不恐慌，当然美加息预期下人民币或考验6.6元年内低点支撑。

--离岸人民币：中国财政部在伦敦发行的人民币国债初步定价3.4%附近--IFR

汤森路透旗下IFR报导，中国财政部在伦敦发行的30亿元人民币国债，利率初定在3.4%附近。这也是中国财政部首次在香港以外的离岸市场发行人民币计价国债。

--离岸人民币：人民币4月退居第六大支付货币，在印度使用率上升--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，按照交易额计算，4月份人民币在国际支付货币的排名降至第六位，占据1.82%的市场份额。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收涨，指标股大力护盘整数关口再获支撑 -

中国股市沪综指小幅收涨。分析师指出，今日大盘震荡下跌盘中一度再次跌破2,800点整数关口，但随后指标股发力护盘，助股指逐波回升尾盘翻红，但成交量依旧维持在地量水平，后市料续维持偏弱势震荡。

--美国个股：阿里巴巴年报称SEC对其会计操作展开调查，股价大跌近7%

中国电商巨头阿里巴巴集团表示，美国监管机构正对该公司的会计操作展开调查，以确定是否违反美国联邦法律。这一消息推动该公司股价周三大跌近7%。

--钢铁产业：全球12个钢铁联盟呼吁七国集团阻止中国廉价出口冲击市场

全球12个钢铁联盟敦促七国集团(G7)防止中国廉价钢铁扭曲全球市场，使钢铁生产商遭受更多打击。七国集团领袖本周将齐聚日本开会。

--中国个股：绿地控股调整定向增发方案，筹资上限减近一半至157亿元

中国大型房地产企业--绿地控股集团股份有限公司公告称，结合近期国内证券市场的变化，为确保定向增发的顺利进行并满足募集资金要求，公司决定调整定增方案，筹资规模上限由300亿元人民币调降至157亿元，减少近一半。

--港股业绩：联想集团15/16年度业绩转亏，第四季度净利按季跌四成

全球最大个人电脑生产商--联想集团公布，2015/16年度业绩转盈为亏，尽管下半年两个季度盈利，仍未能扭转全年形势。

--中国个股：顺丰借壳鼎泰新材上市，深交所问询预估值及业绩承诺合理性

日前中国快递龙头顺丰宣布借壳鼎泰新材上市，深交所发布重组问询函，要求鼎泰新材就本次顺丰资产预估值，以及未来年度业绩承诺的合理性等予以补充披露。

--台湾个股：日月光和矽品今日双双停牌，本地媒体料将宣布整合