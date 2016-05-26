中国汇市：人民币早盘缩量反弹，静待周五美联储主席叶伦讲话指引

* 人民币早盘缩量反弹，中间价升逾140点脱离五年低点
* 市场略偏购汇，但定价机制日渐透明市场并不恐慌
* 人民币或考验6.6元年内低点支撑
* 叶伦周五讲话或巩固美6月或7月升息预期
路透上海5月26日 - 中国人民币兑美元即期 周四早盘缩量反弹，中间价亦升逾140点暂时脱离五年多低点。交易员指出，近期中间价波动整体较大，但并没有违背监管层此前提出的定价机制，因此市场情绪并不恐慌，当然美加息预期下人民币或考验6.6元年内低点支撑。
他们并表示，虽然市场客盘和自营略偏购汇，但也可以看到大行在适当点位给市场提供流动性，此举最多也只是消化掉部分动能，没有刻意引导方向，最终也可看到即期市场波动明显不及中间价；美联储主席叶伦周五讲话或巩固美6月或7月升息预期。
“人民币会不会重回6.6，要看美元表现，也要看央妈会不会严格按照一篮子货币，我是觉得美指调整了两个季度，差不多要重新走强了。”一中资行交易员称。
北京时间11:51，人民币兑美元 即期报6.557元,上日收报6.562元，夜盘终报6.5604元。今日人民币兑美元中间价 报6.5552元，上日中间价为6.5693元。人民币兑美元即期成交额 为74.5亿美元，上日半日为99.67亿美元。
路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.28，较上日微跌0.01%，今日人民币对美元中间价虽然大幅反弹，但人民币兑卢布出现超1,100点跌幅，明显抵消了对美元反弹影响；SDR篮子指数今日微升0.03%至96.37；BIS篮子指数则微跌0.05%至98.52。
全球汇市方面，日圆周四飙升，部分削弱了近期走坚的美元气势，投资者匆忙回补仓位。美元稍早曾接近在近期区间附近，因投资者将目光投向美联储主席叶伦将发表的讲话，以判断美国是否很快会升息，同时静候日本对上调消费税计划做出决定。
美联储主席叶伦将于周五发表讲话，可能巩固美联储最早6月或7月升息的预期。美联储 4月会议记录基调强硬，以及数位决策者的言论均暗示升息即将到来。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.734元, 上日尾盘为6.7345元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5601元, 上一交易日尾盘报6.5667元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5573；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）
(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)