中国汇市：人民币早盘缩量反弹，静待周五美联储主席叶伦讲话指引

* 人民币早盘缩量反弹，中间价升逾140点脱离五年低点

* 市场略偏购汇，但定价机制日渐透明市场并不恐慌

* 人民币或考验6.6元年内低点支撑

* 叶伦周五讲话或巩固美6月或7月升息预期

路透上海5月26日 - 中国人民币兑美元即期 周四早盘缩量反弹，中间价亦升逾140点暂时脱离五年多低点。交易员指出，近期中间价波动整体较大，但并没有违背监管层此前提出的定价机制，因此市场情绪并不恐慌，当然美加息预期下人民币或考验6.6元年内低点支撑。

他们并表示，虽然市场客盘和自营略偏购汇，但也可以看到大行在适当点位给市场提供流动性，此举最多也只是消化掉部分动能，没有刻意引导方向，最终也可看到即期市场波动明显不及中间价；美联储主席叶伦周五讲话或巩固美6月或7月升息预期。

“人民币会不会重回6.6，要看美元表现，也要看央妈会不会严格按照一篮子货币，我是觉得美指调整了两个季度，差不多要重新走强了。”一中资行交易员称。

北京时间11:51，人民币兑美元 即期报6.557元,上日收报6.562元，夜盘终报6.5604元。今日人民币兑美元中间价 报6.5552元，上日中间价为6.5693元。人民币兑美元即期成交额 为74.5亿美元，上日半日为99.67亿美元。

路透计算的今日CFETS人民币汇率指数为97.28，较上日微跌0.01%，今日人民币对美元中间价虽然大幅反弹，但人民币兑卢布出现超1,100点跌幅，明显抵消了对美元反弹影响；SDR篮子指数今日微升0.03%至96.37；BIS篮子指数则微跌0.05%至98.52。

全球汇市方面，日圆周四飙升，部分削弱了近期走坚的美元气势，投资者匆忙回补仓位。美元稍早曾接近在近期区间附近，因投资者将目光投向美联储主席叶伦将发表的讲话，以判断美国是否很快会升息，同时静候日本对上调消费税计划做出决定。

美联储主席叶伦将于周五发表讲话，可能巩固美联储最早6月或7月升息的预期。美联储 4月会议记录基调强硬，以及数位决策者的言论均暗示升息即将到来。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.734元, 上日尾盘为6.7345元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5601元, 上一交易日尾盘报6.5667元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5573；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。