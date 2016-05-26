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市场报道 | 2016年 5月 27日 星期五 07:12 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月27日-6月3日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值       
        
    5月23日当周
    
    5月27日(五)
    1230 美国企业获利                                第一季       --        -8.4%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率          第一季修正值    +0.9%       +0.5%
             最终销售                                           +1.1%       +0.9%
             消费者支出                                           --        +1.9%
             GDP平减指数                                        +0.7%       +0.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +0.3%       +0.3%
             核心PCE物价指数                                    +2.1%       +2.1%
    1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数         5月终值       95.4        95.8
                                  现况指数                      108.5       108.6
                                  预期指数                       86.6        87.5
    
    5月30日当周
    
    5月30日(一)
    1230 加拿大经常账收支(亿加元)                   第一季        --    赤字153.8
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)                   4月         --        -0.6%
                           (较上年同期)                           --        -2.1%
               原材料价格(较前月)                                 --        +4.5%
                         (较上年同期)                             --        -9.7%
    
    5月31日(二)   
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)              3月         --        -0.1%
               GDP(较前季)                          第一季        --        +0.2%
               GDP环比年率                                        --        +0.8%
    1230 美国实质个人支出(较前月)                     4月         --         持平
             个人所得(较前月)                                   +0.4%       +0.4%
             经调整后的个人支出                                 +0.6%       +0.1%
             核心PCE物价指数(较前月)                            +0.2%       +0.1%
                            (较上年同期)                          --        +1.6%
             PCE物价指数(较前月)                                  --        +0.1%
                        (较上年同期)                              --        +0.8%
    1300 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数
                                        (较前月)      3月       +0.8%       +0.7%
                    未经季节调整房价指数(较前月)                  --        +0.2%
                            房价指数(较上年同期)                +5.4%       +5.4%
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                5月        50.7        50.4
    1400 世企研美国消费者信心指数                     5月        96.0        94.2
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                 5月         --       负13.9
    1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值            4月         --        +1.6%
    
    6月1日(三)
    
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                5月      增加18    增加15.6
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI               5月         --         52.2
    1345 美国Markit制造业PMI                       5月终值        --         50.5
    1400 美国建筑支出(较前月)                         4月       +0.5%       +0.3%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数              5月        50.6        50.8
             制造业投入物价分项指数                               --         59.0
             制造业就业分项指数                                   --         49.2
             制造业新订单分项指数                                 --         55.8
     --  美国汽车销量年率(万辆)                       5月       1,730       1,742
    
    6月2日(四)
    
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)           5月         --       65,141
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数       5月         --        724.4
    
    6月3日(五)
    1230 美国非农就业岗位(万人)                       5月    增加17.0    增加16.0
             民间就业岗位(万人)                              增加16.5    增加17.1
             制造业就业岗位(万人)                                持平     增加0.4
             政府部门就业岗位(万人)                               --      减少1.1
             失业率                                              5.0%        5.0%
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%       +0.3%
             每周平均工时                                        34.5        34.5
             劳动力就业参与率                                     --        62.8%
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                     4月     逆差430     逆差404
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                       4月         --     逆差34.1
               出口(亿加元)                                       --        409.9
               进口(亿加元)                                       --        444.0
    1230 加拿大劳动生产率(较前季)                   第一季        --        +0.1%
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       5月终值        --         51.2
                   综合PMI                                        --         50.8
    1400 美国工厂订单(较前月)                         4月       +0.6%       +1.5%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --        +1.0%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)          4月修正值        --        +3.4%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --        +0.4%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --        +3.7%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --        -0.8%
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数            5月       55.7         55.7
                              企业活动分项指数                    --         58.8
                              就业分项指数                        --         53.0
                              新订单分项指数                      --         59.9
                              投入物价分项指数                    --         53.4
    (完)
       
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 郑茵 审校 白云)

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