台湾债市：10年券105/4R殖利率小跌作收，量缩观望G7领导人峰会

* 105/4R殖利率反弹无力小幅收跌
* 量缩观望G7领导人峰会谈话影响
* 明日105/4R区间预估在0.83-0.84%
路透台北5月26日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周四发行前交易殖利率反弹无力小跌作收。交易员表示，盘初该券殖利率反弹逼近0.84%即略见部分买盘进场承接，带动殖利率转而小幅走低，维持在区间内窄幅整理，量缩观望七国集团(G7)领导人峰会谈话。
他们并指出，105/4R空单量持续缓慢垫高，上日再增至68亿台币，但殖利率上档空间却有限，毕竟目前央行6月底降息预期偏高，殖利率逢高来自银行的买气仍强，该券殖利率料暂难跳脱低档狭幅整理格局。
〞最近有G7峰会，还有（美联储主席）叶伦周五发表谈话，交投比较谨慎。〞一位大型证券交易员说。
另位民营银行台债交易员也称，随着台湾央行降息预期升高，银行间买券意愿增温，带动台债多方气势仍强，指标10年公债现券105/4筹码集中度持续增高，对增额券105/4R具有稳定效果，料该券殖利率续在既有低档区间窄幅波动。
美国公债价格周三下滑，中短期公债收益率触及十周高位，受美股大涨以及交易商对收益率曲线相关仓位获利了结影响。指标10年期公债 收益率报1.870%，较周二尾盘升1个基点。
交易员预估，明日105/4R发行前交易殖利率主要区间在0.83-0.84%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年 期别 (基点) (亿台币)
期
10 105/4R -0.30 0.8370% 0.8340-0.8399% 81.5
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30 105/7 没有成交
20 105/6 没有成交
10 105/4R 0.8370%
5 105/5 0.5600%
3 105/1 没有成交
2 105/3 没有成交
(完)
(记者 詹静宜；; 审校 张喜良)