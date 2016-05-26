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市场报道 | 2016年 5月 26日 星期四 14:22 BJT

《汇市简讯》欧元/美元周三虽反弹，但较长期技术面讯号仍偏空

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* 欧元/美元触及趋势新低1.1129美元后反弹，在1.1165遭遇卖盘

* 日线指标目前看来有利，200日均线、波林格区间及云区底部均提供支撑

* 月线及周线指标讯号则支持偏空看法

* 日线动能仍偏空，日线随机指标并未确认转折

* 维持放空目标为1.10，停止单设于1.1245

* 技术图 reut.rs/1Rsl7lE

(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)

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