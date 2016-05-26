更正-欧洲汇市：英镑/美元一个月隐含波动率升至七年最高，英国退欧公投临近

(更正：因译文有误，内文第二段改为“对冲基金和资产管理者不愿冒险，因而通过外汇期权手段来保护在英国市场的敞口”，非“对冲基金和资产管理者不愿冒险通过外汇期权手段来保护在英国市场的敞口”)

路透伦敦5月26日 - 随着期权合约开始延展至覆盖英国脱欧公投结果公布的时间，对冲英镑在未来一个月大幅波动的成本周四升至七年高点。

距离公投还有不到一个月的时间，对于英国将选择留在欧盟的预期升温。尽管如此，对冲基金和资产管理者不愿冒险，因而通过外汇期权手段来保护在英国市场的敞口。

最新的民调暗示支持留欧的阵营大幅领先，不过交易员也谨防若有迹象显示“退欧”阵营增强，市场或会出现大幅下滑。由此许多市场参与者都保持谨慎，预计未来几周会有更大的波动。

多数分析师认为，若英国民众在6月23日投票赞成脱离欧盟，则可能打击英国经济，并可能导致英镑下跌，而投票赞成留在欧盟可能会推动英镑大幅上涨。

英镑/美元一个月隐含波动率 升至16.60%，创2009年3月以来最高，上日约为11%。该期权的时间涵盖“脱欧”公投当日以及次日公布的结果。

路透的数据显示，欧元/英镑一个月隐含波动率 升至约14.55%，创2009年3月以来最高。

英镑兑美元 上涨0.25%至1.4733美元，创三个月以来最高，交易员关注0830GMT将公布的英国第一季国内生产总值(GDP)修正值。欧元兑英镑 报0.7580英镑，周三曾跌至三个半月低点0.7566。(完)

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