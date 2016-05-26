更正-欧洲汇市：英镑/美元一个月隐含波动率升至七年最高，英国退欧公投临近

中国法律：财政部等就耕地占用税法公开征求意见，将条例上升为法律
路透北京1月17日 - 中国财政部和国家税务总局就耕地占用税法（征求意见稿）公开征求意见，意味着条例将上升为法律。从征税对象上看，意见稿明确，占用耕地建房或者从事非农业建设的单位或者个人，应当缴纳耕地占用税。
(更正：因译文有误，内文第二段改为“对冲基金和资产管理者不愿冒险，因而通过外汇期权手段来保护在英国市场的敞口”，非“对冲基金和资产管理者不愿冒险通过外汇期权手段来保护在英国市场的敞口”)
路透伦敦5月26日 - 随着期权合约开始延展至覆盖英国脱欧公投结果公布的时间，对冲英镑在未来一个月大幅波动的成本周四升至七年高点。
距离公投还有不到一个月的时间，对于英国将选择留在欧盟的预期升温。尽管如此，对冲基金和资产管理者不愿冒险，因而通过外汇期权手段来保护在英国市场的敞口。
最新的民调暗示支持留欧的阵营大幅领先，不过交易员也谨防若有迹象显示“退欧”阵营增强，市场或会出现大幅下滑。由此许多市场参与者都保持谨慎，预计未来几周会有更大的波动。
多数分析师认为，若英国民众在6月23日投票赞成脱离欧盟，则可能打击英国经济，并可能导致英镑下跌，而投票赞成留在欧盟可能会推动英镑大幅上涨。
英镑/美元一个月隐含波动率 升至16.60%，创2009年3月以来最高，上日约为11%。该期权的时间涵盖“脱欧”公投当日以及次日公布的结果。
路透的数据显示，欧元/英镑一个月隐含波动率 升至约14.55%，创2009年3月以来最高。
英镑兑美元 上涨0.25%至1.4733美元，创三个月以来最高，交易员关注0830GMT将公布的英国第一季国内生产总值(GDP)修正值。欧元兑英镑 报0.7580英镑，周三曾跌至三个半月低点0.7566。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋/汪红英；审校 张荻/王洋)
路透北京1月17日 - 中国财政部和国家税务总局就耕地占用税法（征求意见稿）公开征求意见，意味着条例将上升为法律。从征税对象上看，意见稿明确，占用耕地建房或者从事非农业建设的单位或者个人，应当缴纳耕地占用税。
0258GMT * 英镑/美元小涨至1.2060上方，盘中稍早跌至1.2015 * 市场削减空头头寸，防备英国首相讲话基调可能不如预期强硬 * 即使英国首相特雷莎梅对于硬退欧立场相对明确--市场偏空 * 这可能导致英镑/美元出现“传闻时卖出/事实时买进”的情况 * 卖盘与阻力位在1.2085，若突破此处，则目标在1.2130/50 (完) (编译 张涛；审校 白云)
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 60 1 *3.20% 固息金融债 1/18-1/22 80 5 *3.7187% 固息增发债 1/18-1/19 100 10 *3.8205% 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *农发行 至多50 1 周三招标