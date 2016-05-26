重温稿-路透调查：日本4月核心CPI料同比下滑0.4%，受能源价格拖累

* 4月核心CPI同比料下滑0.4%，3月时为下滑0.3%

* 26日2330GMT公布CPI

路透东京5月20日 - 路透调查显示，由于能源价格下跌，日本4月消费者物价料连续第二个月下滑。

调查21位经济分析师的结果显示，日本4月核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期下跌0.4%，跌幅大于3月时的下滑0.3%。核心CPI涵盖油品，但不含波动较大的生鲜食品价格。

“除了汽油及电费等能源价格持续压抑消费者物价，日圆升值也拉低了消费产品的进口价格，”农林中金总合研究所首席研究员南武志在报告中称。

“本财年上半年核心CPI很有可能会维持在小幅负成长区域。”

日本总务省将在5月26日2330GMT公布CPI数据。