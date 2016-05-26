重温稿-路透调查：日本4月核心CPI料同比下滑0.4%，受能源价格拖累

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
* 4月核心CPI同比料下滑0.4%，3月时为下滑0.3%
* 26日2330GMT公布CPI
路透东京5月20日 - 路透调查显示，由于能源价格下跌，日本4月消费者物价料连续第二个月下滑。
调查21位经济分析师的结果显示，日本4月核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期下跌0.4%，跌幅大于3月时的下滑0.3%。核心CPI涵盖油品，但不含波动较大的生鲜食品价格。
“除了汽油及电费等能源价格持续压抑消费者物价，日圆升值也拉低了消费产品的进口价格，”农林中金总合研究所首席研究员南武志在报告中称。
“本财年上半年核心CPI很有可能会维持在小幅负成长区域。”
日本总务省将在5月26日2330GMT公布CPI数据。
日本第一季经济扩张速度为一年来最快，受益于闰年因素提振民间消费。但分析师认为反弹力度不够强劲，难以消除对黯淡经济前景的担忧。 (完) (编译 蔡美珍/张若琪 审校 孙茉莉/杜明霞)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期<CN160310=CFXS >的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5/10年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 1月19日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月20日 起息日 3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日 发行期
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)