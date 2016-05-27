《分析师观点》台湾今年全年GDP下修至1.06%，经济料逐季好转对降息看法不一

路透台北5月27日 - 台湾主计总处周五公布，2016年的经济成长率预估下修至1.06%(原估为成长1.47%)、 通膨率上修至1.09%(原估为成长0.69%)。主计总处称下修今年GDP主因出口与民间投资不振。

主计总处并公布第一季的经济成长率 TWGDPR=ECI 为衰退0.68%，先前概估值是衰退0.84%。

主计总处也修正今年出口及进口预估值，分别为衰退3.65%及5.36%。此前预估为衰退2.78%及4.99%。

台湾央行第一季全体理监事会议，决议重贴现率再调降半码至1.625%。这是央行连续三季降息。

以下为台湾官方公布各项预估细节(单位为%)：

最新预估 上次预估

2016年GDP年变动率 +1.06 +1.47

2016年CPI年变动率 +1.09 +0.69

2016年出口年变动率 -3.65 -2.78

2016年进口年变动率 -5.36 -4.99

**市场评论**

--元大投顾总经分析师 陈森林：

今年GDP要保1%的风险还是蛮大的，主要观察行政院长林全曾指出过去一年预算尚未执行部分能否加速执行，估计金额达800-900亿台币，若能确实执行的话才有望保1%。

不过，根据我们预估今年第二季GDP仍为-0.2%至-0.3%，第三季GDP负成长幅度可望再收敛至0至+0.5%，因此今年GDP要保1%还真的有难度，预期新政府推出的财政效应要待第三季才会出来，第二季仍待央行降息刺激景气。

--元富投顾总经分析师 姜光宇：

由于第一季GDP预估略为上修至-0.68%，我们预期第二季GDP有望转为小幅正成长，因低基期缘故，第三季及第四季GDP分别估为+1.3%、+1.5%，在GDP表现逐季好转的情况下，尽管今年全年GDP恐难保1%，暂估约为+0.75%，但经济最坏情况已经过去，料央行第二季就不用再降息，停看听的可能性还蛮高的。

**市场反应**

--台湾股市加权股价指数 周五收涨0.83%，报8,463.61点。

--台币兑美元 周五收升4.8分，报32.528 。

--台湾指标10年期增额公债105/4R 发行前交易殖利率周五收低1.45基点，报0.8225%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾主计总处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾GDP相关新闻，可点选

--参看台湾经济数据相关新闻，请点

**相关背景**

--台湾央行在第一季连续三度降息半码(0.125个百分点)，因经济成长疲弱。