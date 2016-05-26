欧洲已公布经济指标--2016/5/26

中国法律：财政部等就耕地占用税法公开征求意见，将条例上升为法律
路透北京1月17日 - 中国财政部和国家税务总局就耕地占用税法（征求意见稿）公开征求意见，意味着条例将上升为法律。从征税对象上看，意见稿明确，占用耕地建房或者从事非农业建设的单位或者个人，应当缴纳耕地占用税。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.3 r +1.5 p 英国 第一季 +0.4 r +0.6 f +2.0 r 德国 第一季 +0.7 f-@ +0.3 f-@ +1.3 f-u 法国 第一季 +0.5 p +0.3 f -- 意大利 第一季 +0.3 p +0.2 r +1.0 p 消费者物价指数(CPI) 欧元区(HICP) 4月 持平 f +1.2 f -0.2 f 英国 4月 +0.1 +0.4 +0.3 德国 4月 -0.4 f +0.8 f -0.1 f 法国(HICP) 4月 +0.1 f +0.8 f -0.1 f 意大利(HICP) 4月 +0.2 f +2.1 f -0.4 f 生产者物价指数(PPI) 欧元区 3月 +0.3 -0.7 -4.2 英国 4月 +0.4 u +0.3 u -0.7 u 德国 4月 +0.1 持平 -3.1 法国 3月 +0.3 -0.5 -4.0 意大利 3月 +0.2 -0.5 r -3.4 失业率 当月(季)% 上月(季)% 欧元区 3月 10.2 10.4 r 英国 1-3月 5.1 5.1 德国 4月 6.2 @ 6.2 @ 法国 第一季 10.2 10.2 r 意大利 3月 11.4 11.6 r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透北京1月17日 - 中国财政部和国家税务总局就耕地占用税法（征求意见稿）公开征求意见，意味着条例将上升为法律。从征税对象上看，意见稿明确，占用耕地建房或者从事非农业建设的单位或者个人，应当缴纳耕地占用税。
0258GMT * 英镑/美元小涨至1.2060上方，盘中稍早跌至1.2015 * 市场削减空头头寸，防备英国首相讲话基调可能不如预期强硬 * 即使英国首相特雷莎梅对于硬退欧立场相对明确--市场偏空 * 这可能导致英镑/美元出现“传闻时卖出/事实时买进”的情况 * 卖盘与阻力位在1.2085，若突破此处，则目标在1.2130/50 (完) (编译 张涛；审校 白云)
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 国开行 60 1 *3.20% 固息金融债 1/18-1/22 80 5 *3.7187% 固息增发债 1/18-1/19 100 10 *3.8205% 固息增发债 1/18-1/19 (2017年第三期新发债、2016年第18/13期增发债；1年可追加至多16亿柜台分销) *农发行 至多50 1 周三招标