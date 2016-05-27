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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 08:00 BJT

重温稿-台湾货币市场：短率稳于上日，外资汇入与央行宽松基调令保守气氛消弭

* 短率持稳上日，外资汇入积极保管行资金多
    * 央行刻意维持宽松基调，累计超额准备窜升
    * 有银行仍微幅上调跨月公债利率

     记者 董永年
    路透台北5月26日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人士指出，外资汇入以及央行刻意令市场宽
松，对月底情势的保守气氛迅速消弭，跨提存期底的资金取得相对顺畅。
    
    交易员表示，外资近日汇入动作转趋积极，使得保管行资金水位升高，依赖央行冲销隔夜资金的排队队伍
逐渐变长。但因央行刻意维持宽松基调，冲销态度偏向消极，使得银行间累计超额准备窜升。    
    
    〞月底应该没问题了，现在是为提存期底准备。〞一家银行交易员说。
    
    另一大型票券商交易主管称，银行累积数一天比一天大，不是不放，只是想把成本调高。但在龙头银行也
加入流动性供应后，大家想拉高月底短率的想法已被打破。    
    
    台币兑美元 周四收升7.6分，创半个月新高；汇银人士指出，在美元走弱及外资汇入激励下，今
天台币续呈升值走势。 
                   
 本地时间18:08                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.576                     32.652    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,394.12                  8,396.20    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.201%                    0.200%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.200-0.250%               0.200-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.345%               0.200-0.340%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.350%               0.210-0.350%
       
    **短票发行普通**

    短票方面，大型票券商指出，今日发票量普通，由于银行资金丰沛，抢进初级市场投标，再加上月初即调
整资金落点避免集中月底，使得成交利率稳于上日水准。
    
    一大型票券商交易员称，市场钱多，短票有供不应求的感觉，不过利率没有变化。      
     
    今日大型票券商与银行间承作跨月30天期自保卖断短票利率主要成交0.31-0.32%，持平上日。 
 
    据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率在0.315%，区间0.28-0.36%，金额124.98亿台币
；前日的加权平均利率在0.318%，区间0.31-0.34%，金额64.45亿台币。
         
    台湾央行周四发行2,294亿台币定存单，与今日存单到期金额2,297亿相较，定存单发行余额减3亿台币。
    
    本周定存单总计到期1兆3,500.3亿台币，余日到期情况分别是周五2,297亿。
    
    拆款中心资料 显示，周四超额准备为779亿台币，累计超额准备7,613亿台币、加计前期1%的超额准
备为8,787亿台币。

        
    **RP资金平平**

    债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，今日资金状况平平，有银行因自身因素将跨月公债RP利率再小
幅上调1个基点，使得高位往上提至0.33%，其余则维持不变。
    
    一证券商交易员指出，央行减少存单发行的效应仍在市场发酵，市场资金不缺，但毕竟月底还是要尊重资
金供应者的需求，只要不离谱，都可以接受。
    
    〞央行出手便知有没有，爽的啦。〞一证券商交易员说。  
    
    今日虽有华航50亿台币公司债、Comcast Corporation共14.3亿美元债交割，不过交易员表示，并没有紧
俏的感觉。有投信原本要提解，但又临时取消。            
    
    本周公司债交割与到期仍有：27日元大金控150亿台币公司债交割、凯基银行1.1亿美元债交割。27日远东
新世纪19亿台币公司债还本。
    
    欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。    
    
    证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，大致同上日。与银行承作的跨月公债RP成
交在0.31-0.33%，上日在0.31-0.32%。短天期及一个月天期公司债附买回利率在0.37-0.39%，也同上日。
    
    大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间同上日在0.23-0.25%；公司债附买回利率主要成交
0.23-0.28%，也同上日；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0.32%，同上日。(完)    

 (审校 杨淑祯)

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