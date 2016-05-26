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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 07:30 BJT

重温稿-中国钢铁：5月20个城市钢材社会库存环比下降2.44%至811.6万吨--中钢协

路透北京5月26日 - 中国钢铁工业协会称，5月全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续下降，其中长材产品库存全部下降，板材产品库存略有上升。5月库存811.6万吨，环比下降2.44%。

刊登在中钢协网站上的报告指出，5月钢材市场库存总量712.5万吨，环比下降4.44%；港口库存99.1吨，环比升14.89%。

数据并显示，5月螺纹钢库存343.54万吨，环比下降7.15%。5月线材库存83.86万吨，环比下降8.36%。

“本月螺纹钢库存增加的地区有11个，其中增加较多的地区有天津，库存增加7.3万吨，其中钢材市场增加4.5万吨，港口增加2.8万吨。”报告称。（完）

更多细节，点选中钢协网站(here)

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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