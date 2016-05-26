重温稿-中国钢铁：5月20个城市钢材社会库存环比下降2.44%至811.6万吨--中钢协

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透北京5月26日 - 中国钢铁工业协会称，5月全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计环比继续下降，其中长材产品库存全部下降，板材产品库存略有上升。5月库存811.6万吨，环比下降2.44%。
刊登在中钢协网站上的报告指出，5月钢材市场库存总量712.5万吨，环比下降4.44%；港口库存99.1吨，环比升14.89%。
数据并显示，5月螺纹钢库存343.54万吨，环比下降7.15%。5月线材库存83.86万吨，环比下降8.36%。
“本月螺纹钢库存增加的地区有11个，其中增加较多的地区有天津，库存增加7.3万吨，其中钢材市场增加4.5万吨，港口增加2.8万吨。”报告称。（完）
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(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期<CN160310=CFXS >的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5/10年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 1月19日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月20日 起息日 3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日 发行期
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)