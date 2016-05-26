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市场报道 | 2016年 5月 26日 星期四 21:43 BJT

美国热股：DOLLAR GENERAL公布第一季获利好于预期，盘初股价上扬

路透5月26日 - 折扣零售商DOLLAR GENERAL 公布的第一季获利好于预期，因更多客户光顾，且人均支出增加，与此同时公用事业成本和税率下降也帮助控制了支出。

DOLLAR GENERAL周四盘初上扬2.2%，报86美元。(完)

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