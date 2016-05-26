金属期市：期铜升至两周高位的涨势可能消退，因需求前景疲弱

路透伦敦5月26日 - 期铜周四触及两周高位，因油价上涨和美元下跌引发基金买入，但期铜涨势可能消退，因最大金属消费国中国需求前景疲弱。

交易商表示，油价在七个月来首次升穿50美元，扶助提振工业金属市场人气。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收涨0.2%，报4,661美元，稍早触及4,712美元日内高位。

“我预计工业金属没有机会被进一步大幅推高，除非开始看到持续正面的经济数据或中国推出大规模刺激计划，或这两个因素都有，”Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle说。

部份近期期铜涨势可能和中国季节性强劲需求有关，这些需求未来数月很可能消退。

需求可能从4月已经开始减弱，到5月得到证实，在6月1日公布的中国制造业PMI数据可能开始反映这情况。

摩根士丹利分析师到了中国，与当地的生产商和其他熟识市场的人士会面，以了解中国市场的情况。摩根士丹利分析师在报告中写道，商品市场状况不是太稳健。

“和我们会面的所有人都预计今年下半年状况将更疲弱，”摩根士丹利分析师说。

反映中国需求前景疲弱的情况，数据显示，包括成本、保险和运费在内，运至上海的铜船货价格升水触及2013年2月以来最低的55美元。

但现货合约 较三个月期铜升水上涨至约20美元，接近4月中来最高水准。