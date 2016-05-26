芝加哥期市：CBOT小麦期货攀升，因回补空头和小麦作为饲料的前景

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透芝加哥5月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上涨至一周高位，交易商表示，因技术性买盘和回补空头，加上预期今年夏天美国牲畜饲养商可能在饲料中以小麦取替部份玉米。
本周CBOT-7月小麦合约较7月玉米合约升水降至约61美分，低于4月1日时的1.25美元，使小麦成为具吸引力的替代饲料成分。升水在周四尾盘涨至73美分，因交易商出脱玉米多头头寸/小麦空头头寸的套利交易。
CBOT-7月小麦合约 收涨15-1/4美分，报每蒲式耳4.81-1/4美元，此前触及5月18日来最高4.82-1/4美元。
美元下跌对CBOT小麦提供支撑。
美国农业部出口销售报告显示，截至5月19日该周，净取消美国旧作小麦9,800吨，净销售新作小麦总计354,500吨。
市场预计，周度净销售旧作小麦0-20万吨，销售新作小麦30-50万吨。
全球小麦供应充足限制小麦价格涨幅。国际谷物理事会将2016/17年全球小麦产量预估从7.17亿吨上调至7.22亿吨。但该数据仍低于美国农业部预期的7.2699亿吨。
今日CBOT小麦期货预估成交量为148,058口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期<CN160310=CFXS >的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5/10年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 1月19日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月20日 起息日 3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日 发行期
路透1月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-17 BMO UNH.N Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017-01-17 BMO CMA.N Q4 2016 Comerica Inc 2017-01-17 BMO MS.N Q4 2016 摩根士丹利 2017-01-17 AMC CSX.OQ Q4 2016 CSX Corp 2017-01-17 AMC UAL.N Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings) 2017-01-17(预估) AMC L