芝加哥期市：CBOT小麦期货攀升，因回补空头和小麦作为饲料的前景

路透芝加哥5月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四上涨至一周高位，交易商表示，因技术性买盘和回补空头，加上预期今年夏天美国牲畜饲养商可能在饲料中以小麦取替部份玉米。

本周CBOT-7月小麦合约较7月玉米合约升水降至约61美分，低于4月1日时的1.25美元，使小麦成为具吸引力的替代饲料成分。升水在周四尾盘涨至73美分，因交易商出脱玉米多头头寸/小麦空头头寸的套利交易。

CBOT-7月小麦合约 收涨15-1/4美分，报每蒲式耳4.81-1/4美元，此前触及5月18日来最高4.82-1/4美元。

美元下跌对CBOT小麦提供支撑。

美国农业部出口销售报告显示，截至5月19日该周，净取消美国旧作小麦9,800吨，净销售新作小麦总计354,500吨。

市场预计，周度净销售旧作小麦0-20万吨，销售新作小麦30-50万吨。

全球小麦供应充足限制小麦价格涨幅。国际谷物理事会将2016/17年全球小麦产量预估从7.17亿吨上调至7.22亿吨。但该数据仍低于美国农业部预期的7.2699亿吨。

今日CBOT小麦期货预估成交量为148,058口。(完)

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