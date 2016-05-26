芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，但豆粕期货上涨

路透芝加哥5月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，因近月大豆合约升至20个月高位后有获利了结，但豆粕期货上涨，因持续担心阿根廷供应。阿根廷是全球最大的豆粕出口国。

阿根廷4月降雨过多损及该国大豆生长，令人质疑该国产量规模和质量。

CBOT-7月大豆 收低5-3/4美分，报每蒲式耳10.79-3/4美分，此前触及2014年9月来近月合约 最高的10.98美元。一些人士将大豆收低归因于大豆合约未能上探11美元。

7月豆粕 收涨2.40美元，报每短吨409.60美元，此前触及419.80美元，也为2014年9月来近月合约最高。

豆油期货收低，受累于豆粕/豆油套利交易。

美国农业部报告，在截至5月19日该周，出口销售2015/16年美国大豆45.69万吨，符合市场预期，出售2016/17年美国大豆15万吨，低于市场预期。

美国农业部报告，在截至5月19日该周，出口销售2015/16年美国豆粕16.96万吨，高于市场预期，出售2016/17年美国豆粕1.76万吨，低于市场预期。

美国农业部报告，在截至5月19日该周，出口销售2015/16年美国豆油3.3万吨，出售2016/17年美国豆油1,600吨，符合市场预期。

CBOT-7月豆油合约 收跌0.3美分，报31.04美分。

今日CBOT大豆预估成交量为280,460口，豆粕为150,345口，豆油为110,350口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>