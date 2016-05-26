芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，但豆粕期货上涨

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透芝加哥5月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下跌，因近月大豆合约升至20个月高位后有获利了结，但豆粕期货上涨，因持续担心阿根廷供应。阿根廷是全球最大的豆粕出口国。
阿根廷4月降雨过多损及该国大豆生长，令人质疑该国产量规模和质量。
CBOT-7月大豆 收低5-3/4美分，报每蒲式耳10.79-3/4美分，此前触及2014年9月来近月合约 最高的10.98美元。一些人士将大豆收低归因于大豆合约未能上探11美元。
7月豆粕 收涨2.40美元，报每短吨409.60美元，此前触及419.80美元，也为2014年9月来近月合约最高。
豆油期货收低，受累于豆粕/豆油套利交易。
美国农业部报告，在截至5月19日该周，出口销售2015/16年美国大豆45.69万吨，符合市场预期，出售2016/17年美国大豆15万吨，低于市场预期。
美国农业部报告，在截至5月19日该周，出口销售2015/16年美国豆粕16.96万吨，高于市场预期，出售2016/17年美国豆粕1.76万吨，低于市场预期。
美国农业部报告，在截至5月19日该周，出口销售2015/16年美国豆油3.3万吨，出售2016/17年美国豆油1,600吨，符合市场预期。
CBOT-7月豆油合约 收跌0.3美分，报31.04美分。
今日CBOT大豆预估成交量为280,460口，豆粕为150,345口，豆油为110,350口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期<CN160310=CFXS >的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5/10年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 1月19日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月20日 起息日 3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日 发行期
路透1月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-17 BMO UNH.N Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017-01-17 BMO CMA.N Q4 2016 Comerica Inc 2017-01-17 BMO MS.N Q4 2016 摩根士丹利 2017-01-17 AMC CSX.OQ Q4 2016 CSX Corp 2017-01-17 AMC UAL.N Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings) 2017-01-17(预估) AMC L