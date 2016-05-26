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市场报道 | 2016年 5月 27日 星期五 05:09 BJT

纽约期市：ICE期棉跳升至逾三周高位，因投资者买入和需求希望

路透纽约5月26日 - 期棉周四跳升至5月3日来最高水准，受助于投资者在商品市场全面买入，和希望中国将增加进口配额，从而提振对美国等出口大国的棉花需求。

“许多商品今日上涨，因美元小幅走低，”INTL FCStone资深风险管理顾问Andy Ryan说。

他也指出，市场对中国可能释放更多进口配额的预期增强，也是期棉价格上涨的原因。

近月7月期棉合约 收涨1.43美分，或2.27%，报每磅64.33美分，盘中交易区间为62.85-64.55美分。

美元指数 跌0.21%。汤森路透核心商品CRB指数 涨0.15%。

最近一周陆地棉出口销售总计12.85万包，较之前一周下降32%，但高于四周均值。(完)

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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