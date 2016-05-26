加拿大股市：触及九个月高位后微幅收低，因资源类股下跌

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透多伦多5月26日 - 加拿大主要股指周四小幅收低，因原油和黄金价格下跌拖累资源类股等板块下滑。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌4.54点，或0.03%，报14,049.20点，盘中触及8月19日来最高的14,143.50点。
10大类股中有五种收低。材料股下跌0.4%。能源股跌0.1%。
油价在七个月来首次触及每桶50美元以上，之后返回该水准以下，结算价收低，因投资者担心油价上涨将鼓励产量增加和令供应过多的情况恶化。(完)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期<CN160310=CFXS >的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5/10年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 1月19日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月20日 起息日 3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日 发行期
路透1月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-17 BMO UNH.N Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017-01-17 BMO CMA.N Q4 2016 Comerica Inc 2017-01-17 BMO MS.N Q4 2016 摩根士丹利 2017-01-17 AMC CSX.OQ Q4 2016 CSX Corp 2017-01-17 AMC UAL.N Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings) 2017-01-17(预估) AMC L