版本:
中国
市场报道 | 2016年 5月 27日 星期五 05:58 BJT

加拿大股市：触及九个月高位后微幅收低，因资源类股下跌

路透多伦多5月26日 - 加拿大主要股指周四小幅收低，因原油和黄金价格下跌拖累资源类股等板块下滑。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌4.54点，或0.03%，报14,049.20点，盘中触及8月19日来最高的14,143.50点。

10大类股中有五种收低。材料股下跌0.4%。能源股跌0.1%。

油价在七个月来首次触及每桶50美元以上，之后返回该水准以下，结算价收低，因投资者担心油价上涨将鼓励产量增加和令供应过多的情况恶化。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐