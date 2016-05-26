日韩经济指标预测--5月27日-6月3日****

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月23日当周 5月26日(四) 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 -0.4% -0.3% 全国整体CPI -- -0.1% 东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 -0.4% -0.3% 东京地区整体CPI -- -0.4% 5月27日(五) 暂无重要经济数据公布 5月30日当周 5月29日(日) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 6月 -- 69 2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -- -1.1% 5月30日(一) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 4月 -- -1.5% 工业生产(较前月) -- -2.2% 服务业产出(较前月) -- +0.8% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 4月 -- -5.3% 所有家庭支出(较前月) -- +0.5% 2330 日本求才求职比 4月 -- 1.30 失业率 -- 3.2% 2350 日本工业生产 4月初值 -- +3.8% 一个月预估值 -- +2.6% 两个月预估值 -- -2.3% 5月31日(二) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- +19.8% 房屋开工(较上年同期) -- +8.4% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.0% 2300 韩国经常账收支(亿美元) 4月 -- 盈余100.7 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 -- +8.5% 6月1日(三) 0000 韩国出口(较上年同期) 5月初值 -- -11.2% 进口(较上年同期) -- -14.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差88 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 5月终值 -- 47.6 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.7% 6月2日(四) 0500 日本消费者信心指数 5月 -- 40.8 6月3日(五) 0000 日本加班工资 4月 -- -0.2% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期<CN160310=CFXS >的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5/10年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 1月19日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月20日 起息日 3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日 发行期
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)