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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 06:14 BJT

****日韩经济指标预测--5月27日-6月3日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    5月23日当周
    
    5月26日(四)
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月    -0.4%       -0.3%
             全国整体CPI                                      --        -0.1%
             东京地区核心CPI(较上年同期)             5月    -0.4%       -0.3%
             东京地区整体CPI                                  --        -0.4%  
    
    5月27日(五)        
    暂无重要经济数据公布
    
    5月30日当周
    
    5月29日(日)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                 6月        --          69
    2350 日本零售销售(较上年同期)                   4月        --       -1.1%
        
    5月30日(一)
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                   4月        --       -1.5%
             工业生产(较前月)                                  --       -2.2%
             服务业产出(较前月)                                --       +0.8%        
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)               4月        --       -5.3%
             所有家庭支出(较前月)                              --       +0.5%
    2330 日本求才求职比                             4月        --        1.30
             失业率                                            --        3.2%
    2350 日本工业生产                           4月初值        --       +3.8%
             一个月预估值                                      --       +2.6%
             两个月预估值                                      --       -2.3% 
    
    5月31日(二)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   4月        --      +19.8%
             房屋开工(较上年同期)                              --       +8.4%
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            5月        --       +0.1%
                                (较上年同期)                   --       +1.0%
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                     4月        --   盈余100.7
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)            第一季        --       +8.5%
    
    6月1日(三)
    0000 韩国出口(较上年同期)                    5月初值       --      -11.2%
             进口(较上年同期)                                  --      -14.9%
             贸易收支(亿美元)                                  --      顺差88     
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)       5月终值       --        47.6
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季       --       +0.4%
                              (较上年同期)                     --       +2.7%
    
    6月2日(四) 
    0500 日本消费者信心指数                         5月        --        40.8
    
    6月3日(五)
    0000 日本加班工资                               4月        --       -0.2% (完)

             
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