欧洲经济指标预测--5月27日-6月3日****

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月23日当周 5月27日(五) 0645 法国消费者信心指数 5月 94 94 0715 瑞士非农就业岗位(万个) 第一季 -- 489.7 0800 意大利企业信心指数 5月 103.0 102.7 0800 意大利消费者信心指数 5月 114.4 114.2 5月30日当周 5月30-31日 0600 德国进口物价(较前月) 4月 +0.4% +0.7% (较上年同期) -6.1% -5.9% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +1.0% -1.1% (较上年同期) +2.0% +0.7% 5月30日(一) 0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.5% 0645 法国消费者支出(较前月) 4月 -- +0.2% 0700 瑞士KOF领先成长指标 5月 -- 102.7 0800 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.2% (较上年同期) -- -3.4% 0900 欧元区企业景气指数 5月 -- 0.13 经济景气指数 104.5 103.9 工业景气指数 负3.6 负3.7 服务业景气指数 11.0 11.5 消费者信心指数终值 负7.0 负9.3 消费者通胀预期指数 -- 2.9 生产者通胀预期指数 -- 负2.4 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月初值 +0.4% -0.5% (较上年同期) -0.1% -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% -0.4% (较上年同期) +0.1% -0.1% 5月31日(二) 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值 -- -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -- +0.3% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 减少0.6 减少1.6 未经季节调整失业人数(万人) -- 270 经季节调整失业率 6.2% 6.2% 经季节调整失业人数(万人) -- 270.6 0800 意大利失业率 4月 -- 11.4% 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 +5.0% +5.0% 针对家庭的放款 -- +1.6% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)5月初值 -0.1% -0.2% 0900 欧元区失业率 4月 10.2% 10.2% 0900 意大利CPI(较前月) 5月初值 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.5% HICP(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -0.4% 1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季终值 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.0% 6月1日(三) 0545 瑞士GDP(较前季) 第一季 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.4% 0600 英国Nationwide房价(较前月) 5月 -- +0.2% (较上年同期) -- +4.9% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 4月 -- -1.3% 0730 瑞士制造业PMI 5月 -- 54.7 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 -- 53.9 0750 法国Markit制造业PMI 5月 -- 48.3 0755 德国Markit/BME制造业PMI 5月 52.4 52.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月终值 51.5 51.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 -- 18.83 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 74.35 抵押贷款批准件数(件) -- 71,357 M4货供额(较前月) -- -0.4% 0830 英国Markit/CPIS制造业PMI 5月 -- 49.2 6月2日(四) 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 5月 -- 52.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.3% (较上年同期) -4.1% -4.2% 1145 欧洲央行再融资利率 6月 0.00% 0.00% 存款利率 -0.40% -0.40% 6月3日(五) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 5月 -- 52.1 0755 德国Markit服务业PMI 5月 55.2 55.2 Markit综合PMI 5月终值 54.7 54.7 0800 欧元区Markit服务业PMI 5月终值 53.1 53.1 Markit综合PMI 52.9 52.9 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 5月 -- 52.3 0900 欧元区零售销售 (较前月) 4月 +0.2% -0.5% (较上年同期) +1.7% +2.1% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期<CN160310=CFXS >的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5/10年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 1月19日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月20日 起息日 3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日 发行期
路透1月17日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为G MT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定) 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2017-01-17 BMO UNH.N Q4 2016 联合健康集团(UnitedHealth Group) 2017-01-17 BMO CMA.N Q4 2016 Comerica Inc 2017-01-17 BMO MS.N Q4 2016 摩根士丹利 2017-01-17 AMC CSX.OQ Q4 2016 CSX Corp 2017-01-17 AMC UAL.N Q4 2016 联合大陆控股(United Continental Holdings) 2017-01-17(预估) AMC L