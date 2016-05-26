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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 06:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          78.35    +2.76    +3.65   4943939
    京东                23.17    +0.19    +0.83  12505089
    新浪              50.49    +0.10    +0.20    979818
    搜狐              40.02    -0.20    -0.50    270952
    网易             176.83    +3.83    +2.21   1149940
    百度             177.67    +0.96    +0.54   3541155
    
    台湾
    台湾积体电路       24.79    +0.17    +0.69   2187307
    联电                1.88    +0.02    +1.08     87029
    日月光              5.77    +0.88   +18.00   1052473
    硅品精密           8.27    +0.75    +9.97   1704271
    和信超媒体         2.70    +0.13    +5.06      6119
    友达                2.73    +0.06    +2.25     45219
    中华电信           34.02    -0.13    -0.38     54756
    台湾国际航电      41.45    +0.16    +0.39    285530
    
    香港
    中国移动           56.22    +0.12    +0.21    109522
    中国联通           10.82    -0.02    -0.18     55044
    中国电信           47.24    -0.71    -1.48      8492
    中芯国际            4.14    -0.04    -0.96      2932
    电讯盈科         6.50    +0.05    +0.70       605
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 徐文焰；审校 白云)

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