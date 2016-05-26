澳新经济指标预测--5月27日-6月3日****

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月23日当周 5月27日(五) 暂无重要经济数据公布 5月30日当周 5月30日(一) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 4月 -- +8.9% 0130 澳洲企业库存 第一季 -- -0.4% 企业总获利 -- -2.8% 企业税前获利 -- +60.1% 2245 新西兰建筑许可 4月 -- -9.8% 5月31日(二) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数 5月 -- 6.2% 企业自身活动指数 -- 32.1% 0130 澳洲建筑许可 4月 -- +3.7% 民间住宅建筑许可 -- +2.6% 0130 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第一季 -- 211 净出口对GDP的贡献率 -- 0.00% 0130 澳洲民间部门信贷 4月 -- +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 5月31日-6月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 5月 -- 53.4 6月1日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.0% 最终消费 -- +0.7% 资本支出 -- -0.6% 6月2日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 -- +0.4% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 4月 -- 逆差21.63 商品和服务进口 -- +1.0% 商品和服务出口 -- +4.0% 6月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 5月 -- 49.7 6月3日(五) 暂无重要经济数据公布。(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 白云; 审校 王兴亚)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期<CN160310=CFXS >的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5/10年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 1月19日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月20日 起息日 3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日 发行期
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)