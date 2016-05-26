金砖国家：5月26日股汇市收盘纵览

台湾债市：五年券106/2殖利率盘初微跌，空单量破百亿台币引发小轧空
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透5月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月26日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.41%，报802.93点。
中国股市：沪综指小幅收涨，指标股大力护盘整数关口再获支撑
中国汇市：人民币缩量微幅收升，静待周五美联储主席叶伦讲话指引
香港股市：收盘几近持平，美国升息疑虑压抑风险意愿
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巴西股汇市：逢假期休市。
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南非股市：收高，受到零售商公布强劲业绩的提振。指标Top-40指数 收盘上涨0.23%，报47,835.75点；大盘综合指数 收盘上涨0.37%，报53,921点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因新兴市场走坚
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印度股市：收高近2%，为连续第三日上涨，受益于Larsen & Toubro 大涨；该公司公布乐观获利后，提振对国内经济的信心。BSE指数 收盘上涨1.88%，报26,366.68点；NSE指数 收盘上涨1.7%，报8,069.65点。
印度汇市：卢比升至一周高位，在美联储主席叶伦周五发表讲话前，印度股市上涨缓解了外资流出的担忧。卢比兑美元 收报67.17/67.18，上日收报67.33/67.34。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.19%，报918.79点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.69%，报483.01点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.45%，报65.801；卢布兑欧元 贬值0.75%，报73.65。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)
路透台北1月17日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周二盘初微跌。交易员表示，由于106/2周一空单量增加28亿至114.5亿台币，不仅超过总发行量250亿台币三分之一水准，也突破百亿大关，带动该券盘初小幅轧空走势，惟追价意愿低弱压抑殖利率续跌空间。
路透上海1月16日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(19日)招标增发至多120亿元三期固息债，期限 包括三年、五年和10年。 上述三期债分别为该行2016年第15期 、第16期 和第10期<CN160310=CFXS >的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2016年第15/16/10期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 3/5/10年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 1月19日10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 1月20日 起息日 3/5年：2016年12月5日；10年：2016年9月5日 发行期
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)