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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 07:41 BJT

金砖国家：5月26日股汇市收盘纵览

路透5月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月26日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.41%，报802.93点。

中国股市：沪综指小幅收涨，指标股大力护盘整数关口再获支撑

中国汇市：人民币缩量微幅收升，静待周五美联储主席叶伦讲话指引

香港股市：收盘几近持平，美国升息疑虑压抑风险意愿

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巴西股汇市：逢假期休市。

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南非股市：收高，受到零售商公布强劲业绩的提振。指标Top-40指数 收盘上涨0.23%，报47,835.75点；大盘综合指数 收盘上涨0.37%，报53,921点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因新兴市场走坚

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印度股市：收高近2%，为连续第三日上涨，受益于Larsen & Toubro 大涨；该公司公布乐观获利后，提振对国内经济的信心。BSE指数 收盘上涨1.88%，报26,366.68点；NSE指数 收盘上涨1.7%，报8,069.65点。

印度汇市：卢比升至一周高位，在美联储主席叶伦周五发表讲话前，印度股市上涨缓解了外资流出的担忧。卢比兑美元 收报67.17/67.18，上日收报67.33/67.34。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.19%，报918.79点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.69%，报483.01点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.45%，报65.801；卢布兑欧元 贬值0.75%，报73.65。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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