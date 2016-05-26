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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 07:27 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆技术面呈中性，料维持近期区间

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* 欧元/日圆盘初轻微走软，昨日在美元疲软情况下走出十字星

* 欧元/日圆料在近期区间中段，亚洲时段或进一步盘整

* 动能指标呈中性，5日、10日和20日移动均线均无实质偏向性

* 4月至5月的四周波动区间121.48-124.65日圆料将维持下去

* 初步支撑位在纽约低点122.62日圆，初步阻力位在伦敦高点123.07日圆

* 图表：reut.rs/27UwE98 (完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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