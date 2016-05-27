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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 11:12 BJT

台湾数据：4月景气对策信号提升至黄蓝灯，结束连10个月的低迷蓝灯--国发会

路透台北5月27日 - 台湾国家发展委员会周五称，4月景气对策信号在连续10个月呈现代表景气低迷的蓝灯后，终于由蓝灯转呈黄蓝灯，综合判断分数较上月增加1分至17分。

展望未来，全球需求疲软使各国贸易同受冲击，政府除积极参与双边及多边经贸合作，推动〞新南向政策〞外，亦将成立国家级投资贸易公司，开发新兴市场动能，提振出口。

投资方面，国发会表示，今年政府公共建设投资及科技发展预算明显增加，亦将积极推动五大创新产业，设置产业创新转型基金、成立跨部会促进投资小组，以激励投资。民间消费方面，民众对未来景气看法及消费信心仍偏保守，对购买意愿之影响须密切观察。整体而言，政府短期将提振内需动能，并致力于长期经济结构调整，促使景气尽速回稳。(完)

参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如；; 审校 杨淑祯)

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