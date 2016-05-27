台湾数据：4月景气对策信号提升至黄蓝灯，结束连10个月的低迷蓝灯--国发会

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透台北5月27日 - 台湾国家发展委员会周五称，4月景气对策信号在连续10个月呈现代表景气低迷的蓝灯后，终于由蓝灯转呈黄蓝灯，综合判断分数较上月增加1分至17分。
展望未来，全球需求疲软使各国贸易同受冲击，政府除积极参与双边及多边经贸合作，推动〞新南向政策〞外，亦将成立国家级投资贸易公司，开发新兴市场动能，提振出口。
投资方面，国发会表示，今年政府公共建设投资及科技发展预算明显增加，亦将积极推动五大创新产业，设置产业创新转型基金、成立跨部会促进投资小组，以激励投资。民间消费方面，民众对未来景气看法及消费信心仍偏保守，对购买意愿之影响须密切观察。整体而言，政府短期将提振内需动能，并致力于长期经济结构调整，促使景气尽速回稳。(完)
参考相关细节，可点选国发会网站(www.ndc.gov.tw/) (记者 高洁如；; 审校 杨淑祯)
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新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完